El cantante popularmente conocido como ‘Truko’ falleció la noche del 15 de octubre en la marcha en contra del actual gobierno de José Jerí.

Cantante fallecido en marcha por gobierno de José Jerí reveló CONMOVEDOR mensaje antes de su fallecimiento | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

El rapero Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, más conocido en el mundo artístico como ‘Trvko’, perdió la vida durante la madrugada en el Hospital Arzobispo Loayza, luego de recibir un disparo en el pecho. Según los primeros reportes, el proyectil habría sido disparado por un sujeto vestido de civil, presuntamente vinculado a las fuerzas del orden.

El artista de 32 años se mantuvo activo en redes sociales hasta pocas horas antes del fatal suceso, compartiendo publicaciones que ahora resultan estremecedoras. Todo indica que asistió a la protesta junto a un grupo de amigos, entre ellos ‘DJ Leonard’, quien difundió imágenes desde los exteriores del hospital mientras su compañero luchaba por sobrevivir.

“Van a caer”: el último mensaje de ‘Trvko’ antes de morir

Lo que comenzó como una manifestación pacífica contra el gobierno de José Jerí terminó en tragedia. De acuerdo con testigos, el joven rapero habría sido alcanzado por una bala disparada por un supuesto agente policial infiltrado, quien perdió el control en medio del caos al intentar escapar del lugar.

Cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que ‘Trvko’ cayó al suelo tras el impacto, mientras sus amigos intentaban auxiliarlo desesperadamente. Pese a los esfuerzos, el artista fue declarado muerto poco después de llegar al hospital.

Minutos antes de la tragedia, el cantante compartió en sus redes sociales un video grabado alrededor de las 10 de la noche, donde mostraba un cartel intervenido con aerosol, en el que se leía la frase “Van a caer”, escrita con su característico estilo urbano tipo grafiti.