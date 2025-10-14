El abogado de Gustavo Salcedo señaló que están listos para responder ante cualquier acción legal que interponga la exreina de belleza y destacó que la defensa recurrirá a los mecanismos jurídicos necesarios si el caso se traslada al ámbito judicial.

El enfrentamiento legal entre Maju Mantilla y el entorno de Gustavo Salcedo sumó un nuevo capítulo luego de que el abogado del empresario, Jorge Petrozzi, respondiera públicamente al anuncio de posibles acciones judiciales por parte de la exreina de belleza. En declaraciones a América Hoy, el letrado afirmó que su equipo está preparado para actuar si Mantilla decide interponer una denuncia civil o penal, y aseguró que responderán dentro del marco legal ante cualquier demanda que pudiera concretarse.

La controversia se originó a raíz del comunicado difundido por Maju Mantilla, tras las afirmaciones que Gustavo Salcedo realizó en televisión, donde sostuvo que la presentadora le habría sido infiel. La exconductora de Arriba Mi Gente rechazó categóricamente estas acusaciones y adelantó su intención de acudir a la vía judicial para proteger su reputación e imagen, señalando que evaluará recursos tanto civiles como penales.

“No permitiré que se me siga dañando y apelaré a todos los mecanismos judiciales que la ley me asista para hacer valer mis derechos”, manifestó la conductora en el documento compartido en sus redes sociales.

Ante ello, Jorge Petrozzi aclaró que su cliente, Gustavo Salcedo, aún no ha tomado la decisión de iniciar acciones legales. “A mí Gustavo no me ha llamado preguntándome absolutamente nada ni a decirme nada por el comunicado”, declaró el abogado al mencionado programa.

El representante legal también explicó que la estrategia de defensa dependerá de los pasos que decida tomar Mantilla. “El comunicado que ha publicado la señora es de hace unas horas, habrá que esperar cuáles son las acciones que ella toma y, cuando ejerza el derecho que cree tener o considera, sea de cualquier índole, civil o penal, habrá que responderle”, indicó.

El conflicto entre ambos, aún casados, se desarrolla bajo gran exposición mediática, luego de que Salcedo revelara aspectos personales de su matrimonio en el programa de Magaly Medina. El empresario afirmó que su esposa le habría sido infiel en más de una ocasión, generando reacciones divididas en redes sociales: mientras muchos respaldaron a Maju, otros emitieron críticas severas.

Maju Mantilla defiende su rol de madre

En su pronunciamiento, Maju Mantilla no solo rechazó las acusaciones, sino que también defendió su papel como madre. “Finalmente y lo que me motiva a redactar el presente comunicado es que se cuestione y se juzgue mi rol de madre. NUNCA he faltado a mis hijos, ahora estoy concentrada en cuidarlos ante todo este ataque mediático que los impacta emocionalmente”, afirmó, enfatizando su prioridad por el bienestar de sus hijos.

Sobre los posibles escenarios legales, Petrozzi reiteró en América Hoy que cualquier demanda será afrontada conforme a derecho. “Por lo que yo he leído ahí, la señora está diciendo que va a tomar acciones legales. Bueno, es su derecho y será nuestro derecho a defendernos si alguna acción toma”, puntualizó.