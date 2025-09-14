¿Indirecta en plena Teletón? Gisela Valcárcel desata rumores sobre el fin de "América Hoy"

Gisela Valcárcel encendió rumores sobre el futuro de América Hoy con una frase en la Teletón 2025. ¿Anunció indirectamente el fin del programa?

Gisela Valcárcel fiel a su estilo dejo entrever que "América hoy" ya no iría más por la señal de canal 4. | Composición Wapa.

La presencia de Gisela Valcárcel en la Teletón 2025 no pasó desapercibida. Aunque el evento buscaba unir fuerzas por una causa benéfica, la “Señito” encendió nuevamente la polémica con un comentario en vivo que muchos interpretaron como un adelanto del futuro de su programa América Hoy.

El mensaje que levantó sospechas en plena transmisión

Durante su intervención en la gala solidaria, Gisela apareció acompañada de Edson Dávila y de su hija, Ethel Pozo. Fue entonces cuando lanzó una frase que sorprendió a los televidentes y generó un mar de especulaciones:

“Ven acá, porque además sabemos que va a ser una de las últimas veces”, soltó la conductora mientras caminaba por la pasarela.

El comentario, que parecía casual, fue rápidamente analizado en redes sociales y por páginas de espectáculos como Instarándula, que lo interpretaron como una indirecta sobre la continuidad de América Hoy.

¿El fin de América Hoy está cerca?

Samuel Suárez, creador de Instarándula, no dudó en reaccionar: “¿No se aguantó Gisela para anunciar el fin de América Hoy al terminar el año? ¿Por qué sería una de las últimas veces? Analicemos, pero de que mandó su indirecta, la mandó”, comentó el periodista en sus historias.

Cabe recordar que semanas atrás, Valcárcel protagonizó un enfrentamiento con América TV tras denunciar que no se le permitió el ingreso a las instalaciones y lanzar advertencias públicas contra los gerentes. En aquel momento, incluso insinuó que América Hoy podría dejar de emitirse, aunque finalmente el programa continuó con normalidad.