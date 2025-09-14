Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua en Lima sábado 13 de septiembre: Sedapal suspende servicio en este distrito

¿Indirecta en plena Teletón? Gisela Valcárcel desata rumores sobre el fin de "América Hoy"

Gisela Valcárcel encendió rumores sobre el futuro de América Hoy con una frase en la Teletón 2025. ¿Anunció indirectamente el fin del programa?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Indirecta en plena Teletón? Gisela Valcárcel desata rumores sobre el fin de "América Hoy"
    Gisela Valcárcel fiel a su estilo dejo entrever que "América hoy" ya no iría más por la señal de canal 4. | Composición Wapa.
    ¿Indirecta en plena Teletón? Gisela Valcárcel desata rumores sobre el fin de "América Hoy"

    La presencia de Gisela Valcárcel en la Teletón 2025 no pasó desapercibida. Aunque el evento buscaba unir fuerzas por una causa benéfica, la “Señito” encendió nuevamente la polémica con un comentario en vivo que muchos interpretaron como un adelanto del futuro de su programa América Hoy.

    El mensaje que levantó sospechas en plena transmisión

    Durante su intervención en la gala solidaria, Gisela apareció acompañada de Edson Dávila y de su hija, Ethel Pozo. Fue entonces cuando lanzó una frase que sorprendió a los televidentes y generó un mar de especulaciones:

    “Ven acá, porque además sabemos que va a ser una de las últimas veces”, soltó la conductora mientras caminaba por la pasarela.

    El comentario, que parecía casual, fue rápidamente analizado en redes sociales y por páginas de espectáculos como Instarándula, que lo interpretaron como una indirecta sobre la continuidad de América Hoy.

    ¿El fin de América Hoy está cerca?

    Samuel Suárez, creador de Instarándula, no dudó en reaccionar: “¿No se aguantó Gisela para anunciar el fin de América Hoy al terminar el año? ¿Por qué sería una de las últimas veces? Analicemos, pero de que mandó su indirecta, la mandó”, comentó el periodista en sus historias.

    Cabe recordar que semanas atrás, Valcárcel protagonizó un enfrentamiento con América TV tras denunciar que no se le permitió el ingreso a las instalaciones y lanzar advertencias públicas contra los gerentes. En aquel momento, incluso insinuó que América Hoy podría dejar de emitirse, aunque finalmente el programa continuó con normalidad.

    Hoy, su comentario en plena Teletón vuelve a encender las dudas: ¿fue solo una broma al aire o realmente estaba anticipando un cambio importante en la programación?

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Indirecta en plena Teletón? Gisela Valcárcel desata rumores sobre el fin de "América Hoy"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Alejandra Baigorria vive emotivo momento al lado de su esposo Said Palao y su hija: "Mi Cae, ya creció"

    ¿Se despide de la TV? Conductor asegura que Maju Mantilla saldría de ‘Arriba mi gente’ tras escándalo con Gustavo Salcedo

    Karla Tarazona reacciona al ser advertida por médium sobre Christian Domínguez: "Va a venir una tentación"

    Allison Pastor se PRONUNCIÓ tras conocerse las verdaderas intenciones de Randol Pastor con ella y Erick Elera: "Busca tu propio techo"

    Susy Díaz respalda a Maju Mantilla tras acusación de infidelidad de Gustavo Salcedo: “No veo pruebas”

    Lo más vistos en Farándula

    Papá de Alejandra Baigorria 'amenaza' a Said Palao ante posible infidelidad: "Siempre serás la niña de papá"

    Stephanie Orúe compartió el nacimiento de su primer hijo: “Empieza el mejor capítulo de nuestras vidas”

    Estreno de ‘Mostritos y Pirañas’, nuevo programa digita de Gisela, sorprendió con récord de audiencia: “La gente ni nos conoce”

    Teletón 2025: un Perú solidario que transforma vidas

    Said Palao sorprende con respuesta al ser consultado sobre posible embarazo de Alejandra Baigorria: "Yo ya tengo una hija"

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;