Teletón 2025: un Perú solidario que transforma vidas
La Teletón regresa este 12 y 13 de septiembre con una meta clara: movilizar al país para que miles de niños con discapacidad física, motora y con autismo en situación de pobreza reciban terapias de calidad en las Clínicas San Juan de Dios.
Teletón y Clínicas San Juan de Dios: ¿cuál es la diferencia?
Aunque muchos creen que son lo mismo, la Fundación Teletón funciona de manera independiente. Esta institución recauda fondos gracias a las donaciones de empresas y ciudadanos y con ellos contrata los servicios de las clínicas a nivel nacional. En resumen, no atiende directamente, pero sí garantiza que miles de familias puedan acceder a rehabilitación especializada que, de otra forma, sería inalcanzable.
“Lo que hace la Teletón es transformar la solidaridad en rehabilitación real”, señalan desde la organización.
La meta de este año: más de 145 mil atenciones
El 2024 se logró recaudar S/ 8’054,927. Para el 2025, la expectativa es superar esa cifra, pero sobre todo, alcanzar cerca de 145 mil sesiones de rehabilitación en Iquitos, Piura, Chiclayo, Cusco, Arequipa y Lima.
Cada terapia no solo cambia la vida de un niño, también es una inversión en el futuro del país: garantiza que puedan continuar en la escuela y, eventualmente, insertarse en el mercado laboral.
Ciudadanía y empresas: la dupla solidaria
El modelo de recaudación se sostiene en dos pilares:
- 70% lo aporta la ciudadanía, personas que donan desde unos cuantos soles hasta cifras mayores.
- 30% proviene de empresas, a través de programas de responsabilidad social y campañas internas.
- Un caso emblemático es el de Supermercados Peruanos, que convierte sus cajas de plazaVea, Mass, Vivanda y Makro en puntos oficiales de donación.
- La voz de los protagonistas
Sergio León, gerente de la Teletón, resalta el rol del sector privado: “El aporte de las empresas es fundamental, pero lo más valioso es cómo movilizan a sus colaboradores y clientes para convertirse en parte activa de la campaña”.
Por su parte, Francisco de la Roza, CEO de Supermercados Peruanos, subrayó la importancia del compromiso colectivo:
“Nuestros clientes son una parte muy importante en esta campaña. Todo lo que donan en nuestras tiendas va directamente a la Teletón”.
Además, destacó la capacitación que reciben sus colaboradores para motivar a los clientes y transmitir confianza al invitar a donar.
Más que un evento televisivo
La Teletón no es solo un show de 27 horas. Es un movimiento nacional que se vive en cada caja de supermercado, en cada aporte digital y en cada historia de superación. Este 12 y 13 de septiembre, el Perú vuelve a tener la oportunidad de demostrar que, cuando se une, puede cambiar realidades.