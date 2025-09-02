La Teletón 2025 regresa el 12 y 13 de septiembre para transformar donaciones en más de 145 mil terapias de rehabilitación en todo el Perú.

La Teletón regresa este 12 y 13 de septiembre con una meta clara: movilizar al país para que miles de niños con discapacidad física, motora y con autismo en situación de pobreza reciban terapias de calidad en las Clínicas San Juan de Dios.

Teletón y Clínicas San Juan de Dios: ¿cuál es la diferencia?

Aunque muchos creen que son lo mismo, la Fundación Teletón funciona de manera independiente. Esta institución recauda fondos gracias a las donaciones de empresas y ciudadanos y con ellos contrata los servicios de las clínicas a nivel nacional. En resumen, no atiende directamente, pero sí garantiza que miles de familias puedan acceder a rehabilitación especializada que, de otra forma, sería inalcanzable.

“Lo que hace la Teletón es transformar la solidaridad en rehabilitación real”, señalan desde la organización.

La meta de este año: más de 145 mil atenciones

El 2024 se logró recaudar S/ 8’054,927. Para el 2025, la expectativa es superar esa cifra, pero sobre todo, alcanzar cerca de 145 mil sesiones de rehabilitación en Iquitos, Piura, Chiclayo, Cusco, Arequipa y Lima.

Cada terapia no solo cambia la vida de un niño, también es una inversión en el futuro del país: garantiza que puedan continuar en la escuela y, eventualmente, insertarse en el mercado laboral.

Ciudadanía y empresas: la dupla solidaria

El modelo de recaudación se sostiene en dos pilares:

70% lo aporta la ciudadanía, personas que donan desde unos cuantos soles hasta cifras mayores.

30% proviene de empresas, a través de programas de responsabilidad social y campañas internas.

Un caso emblemático es el de Supermercados Peruanos, que convierte sus cajas de plazaVea, Mass, Vivanda y Makro en puntos oficiales de donación.

La voz de los protagonistas

Sergio León, gerente de la Teletón, resalta el rol del sector privado: “El aporte de las empresas es fundamental, pero lo más valioso es cómo movilizan a sus colaboradores y clientes para convertirse en parte activa de la campaña”.

Por su parte, Francisco de la Roza, CEO de Supermercados Peruanos, subrayó la importancia del compromiso colectivo:

“Nuestros clientes son una parte muy importante en esta campaña. Todo lo que donan en nuestras tiendas va directamente a la Teletón”.

Además, destacó la capacitación que reciben sus colaboradores para motivar a los clientes y transmitir confianza al invitar a donar.

Más que un evento televisivo