Génesis Tapia celebra su COLEGIATURA como abogada en emotiva ceremonia y se lo dedica a sus hijas: "Emociones inolvidables"
La exbailarina y exchica reality, Génesis Tapia, vivió uno de los días más significativos de su vida profesional: recibió su colegiatura como abogada tras varios años de esfuerzo académico. Lejos de los reflectores de la televisión, la también madre de familia alcanzó un sueño que la llena de orgullo y emoción.
Génesis Tapia celebró junto a su familia
A través de sus redes sociales, Génesis compartió fotografías y reflexiones de la ceremonia que marcó un antes y un después en su carrera. “Un día lleno de emociones inolvidables”, escribió la influencer, dejando ver que su logro es también un homenaje a su madre fallecida.
Durante el acto, fue su padre quien tuvo el honor de colocarle la medalla de abogada, un gesto que la conmovió profundamente. “Debo confesar que en algún momento, mientras mi padre me colocaba la medalla, intentaba sentir a mi madre en algún lugar del auditorio. Estoy segura de que también estaba ahí, mirándome y diciéndome: ‘Eres más fuerte de lo que crees, tú pudiste lograr todo lo que te propones’”, comentó en Instagram.
Reconocimiento a su esposo, Kike Márquez
En la ceremonia también estuvo presente Kike Márquez, su esposo, a quien agradeció públicamente.
“Por acompañarme con el cariño de siempre”, expresó Génesis, reconociendo su apoyo en medio de los años de estudio, a pesar de las dificultades que atravesaron en su relación.
Cabe recordar que la pareja superó momentos de crisis tras rumores de infidelidad, pero en este día especial decidieron dejar atrás el pasado para celebrar juntos.
Sus hijas, la mayor motivación
La exchica reality no olvidó mencionar a sus tres hijas, a quienes considera el motor principal de su vida. En redes sociales, compartió fotos familiares y destacó que fueron su mayor inspiración para no rendirse en el camino hacia su colegiatura.
El cierre de una etapa y el inicio de otra
El nuevo logro de Génesis Tapia no solo marca su alejamiento definitivo de la farándula, sino también el inicio de una etapa profesional como abogada. Con este título, espera abrirse camino en el mundo legal, llevando consigo la perseverancia y resiliencia que la caracterizan.