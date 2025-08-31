Wapa.pe
    Verónica González, conocida como 'la prima', reveló que tuvo que someterse a una operación para extirparle un ovario, aunque aún podría quedar embarazada. Con gran dolor, contó que sufrió un aborto y compartió una desgarradora fotografía de ese momento. Además, lanzó una advertencia al cantante Josimar, dejando claro que no puede negar que el bebé que estaba esperando era suyo, mostrando su valentía frente a la tragedia.

    'Prima' de Josimar confiesa que perdió un bebé

    Durante su entrevista con Samuel Suárez de 'Instarándula', donde aclaró que aún podía quedar embarazada pese a tener un solo ovario, la conocida 'prima' decidió relatar públicamente un momento muy emotivo de su vida. A través de sus redes sociales compartió una fotografía mostrando su embarazo posterior a la pérdida de su ovario y confesó que lamentablemente perdió al bebé.

    "No debería enviarlo porque fue un bebé que ya perdí, pero puedes ver por los tatuajes nuevos que ese embarazo es mucho después de ese video que has visto (donde habla de su operación de ovario). Incluso por el teléfono que es un iPhone 16. Y perdí ese bebé que iba a tener con mi expareja", contó Verónica González.

    Después de confirmar que puede concebir, le envió un ultimátum a Josimar para que reconozca su paternidad: "Tengo muchos audios de Josimar, incluso diciéndome 'quiero tener un hijo contigo'. Es ahí donde le digo que seguro saldría un Josimarcito y él me dice 'a mí me encantaría, quiero tener otro hijo'. Voy a darle solo una oportunidad de que de la cara y conversar como adultos, sino voy a sacar todo el lunes con Magaly", dijo.

    El cantante negó haber sido el padre del supuesto embarazo de Verónica González y advirtió que, de continuar con esas afirmaciones, iniciará acciones legales por difamación.

    "He tomado en conocimiento por las redes sociales que una señora, está hablando de mi persona, según señala, dice que se encuentra embarazada, a lo cual con mucho respeto, la felicito, pero también le pido a la señora, que no haga insinuaciones, o deje entrever que yo sería el padre de su bebé, porque 'JAMÁS, NUNCA' toqué a la señora o tuve intimidad", asegura Josimar.

    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

