Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua para este lunes 1 de septiembre: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima

Alondra García Miró sorprende al anunciar la compra de su propio departamento en Lima: Así luce su lujosa adquisición

Alondra García Miró celebra la compra de su propio departamento en Lima, un sueño hecho realidad que marca un notable hito en su vida personal.

Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Alondra García Miró sorprende al anunciar la compra de su propio departamento en Lima: Así luce su lujosa adquisición
    Alondra García Miró es dueña de su propio departamento en Lima | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram
    Alondra García Miró sorprende al anunciar la compra de su propio departamento en Lima: Así luce su lujosa adquisición

    Alondra García Miró acaba de alcanzar uno de los logros más importantes de su vida personal: la compra de su propio departamento en Lima. La ‘Ojiverde’, conocida por su estilo y personalidad carismática, mostró orgullosa su nuevo hogar a través de sus redes sociales. Con esta adquisición, marca un antes y un después en su historia personal, pues ahora tendrá un espacio al que siempre podrá regresar. Su anuncio rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, que celebraron este sueño cumplido.

    wapa.pe

    VER MÁS: Terrible accidente: dron golpea a Susana Alvarado en el rostro en concierto de Corazón Serrano

    Alondra García Miró cumple uno de sus más grandes sueños: tener su propio departamento en Lima

    La modelo Alondra García Miró atraviesa un momento especial en su vida personal, luego de anunciar que ya es dueña de un moderno departamento en la capital. Aunque actualmente radica fuera del país, la popular ‘ojiverde’ quiso compartir este logro con todos sus seguidores a través de sus redes sociales.

    “Con muchísima ilusión quiero contarles que… ¡Compré depa en Lima!!!”, escribió emocionada, junto a varias imágenes de su nuevo inmueble.

    Alondra también expresó lo que significa este logro para ella: “Feliz de tener un hogar aquí para siempre estar conectada a mi familia, mi trabajo y amigas, aunque pase tiempo fuera de Perú. Estoy muy muy feliz. Ya les iré mostrando toda la evolución de la decoración. Stay tuned (Manténganse al tanto)”.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Jefferson Farfán sorprende al ‘responder’ con emotivo gesto a ruego de Melissa Klug por su hijo menor

    Así luce el nuevo hogar de Alondra García Miró

    La actriz sorprendió a sus seguidores al mostrar los primeros rincones de su departamento recién adquirido en Lima. De acuerdo con lo compartido en sus redes sociales, el inmueble destaca por su amplitud y la gran iluminación natural que entra gracias a sus ventanales de piso a techo.

    Por ahora, Alondra solo ha revelado la sala, decorada en un elegante tono verde oscuro y con una vista privilegiada hacia un parque. La actriz adelantó que poco a poco irá enseñando más ambientes de su hogar.

    En sus historias, se mostró muy entusiasmada con esta nueva etapa de su vida: "Pensando y repensando cómo quedará esta casita", escribió mientras sonreía y recorría el espacio.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alondra García Miró sorprende al anunciar la compra de su propio departamento en Lima: Así luce su lujosa adquisición
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Hermana de Pamela Franco revela VIDEO ÍNTIMO que deja al descubierto cómo es en realidad y fans en shock: "Digan..."

    Beto Ortiz y Milena Zárate se enfrentan en tensa discusión por Maicelo: “¿Te vas a poner celosa de mí?”

    Expareja de Paul Michael aparece y lanza fuerte dardo contra Pamela López tras indirectas: "Ponte a estudiar"

    Entre lágrimas Rodrigo Cuba y Melissa Paredes viven duro momento con su hija en emergencias

    'Prima' de Josimar sufre pérdida de su bebé y comparte desgarradora fotografía: "Perdí ese bebé"

    Lo más vistos en Farándula

    Nicola Porcella causa revuelo al hablar de su ex Angie Arizaga y revela verdad oculta: "Ninguno de los dos..."

    Estrella Torres impacta al confesar que fue obligada a dejar Corazón Serrano en su peor momento: “Mi padre había fallecido”

    Melissa Klug acusa a Jefferson Farfán de impedir que su hijo estudie en el extranjero: “No hay comunicación”

    Leslie Shaw se retracta y ofrece disculpas a su manera a Mayra Goñi tras polémica broma por la ‘ForniCard’

    Alejandra Baigorria y Onelia Molina se encuentran cara a cara en la fiesta del hijo de Ignacio Baladán: Esto pasó

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 17.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;