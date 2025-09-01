Alondra García Miró celebra la compra de su propio departamento en Lima, un sueño hecho realidad que marca un notable hito en su vida personal.

Alondra García Miró es dueña de su propio departamento en Lima | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram

Alondra García Miró es dueña de su propio departamento en Lima | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram

Alondra García Miró acaba de alcanzar uno de los logros más importantes de su vida personal: la compra de su propio departamento en Lima. La ‘Ojiverde’, conocida por su estilo y personalidad carismática, mostró orgullosa su nuevo hogar a través de sus redes sociales. Con esta adquisición, marca un antes y un después en su historia personal, pues ahora tendrá un espacio al que siempre podrá regresar. Su anuncio rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, que celebraron este sueño cumplido.

Alondra García Miró cumple uno de sus más grandes sueños: tener su propio departamento en Lima

La modelo Alondra García Miró atraviesa un momento especial en su vida personal, luego de anunciar que ya es dueña de un moderno departamento en la capital. Aunque actualmente radica fuera del país, la popular ‘ojiverde’ quiso compartir este logro con todos sus seguidores a través de sus redes sociales.

“Con muchísima ilusión quiero contarles que… ¡Compré depa en Lima!!!”, escribió emocionada, junto a varias imágenes de su nuevo inmueble.

Alondra también expresó lo que significa este logro para ella: “Feliz de tener un hogar aquí para siempre estar conectada a mi familia, mi trabajo y amigas, aunque pase tiempo fuera de Perú. Estoy muy muy feliz. Ya les iré mostrando toda la evolución de la decoración. Stay tuned (Manténganse al tanto)”.

Así luce el nuevo hogar de Alondra García Miró

La actriz sorprendió a sus seguidores al mostrar los primeros rincones de su departamento recién adquirido en Lima. De acuerdo con lo compartido en sus redes sociales, el inmueble destaca por su amplitud y la gran iluminación natural que entra gracias a sus ventanales de piso a techo.

Por ahora, Alondra solo ha revelado la sala, decorada en un elegante tono verde oscuro y con una vista privilegiada hacia un parque. La actriz adelantó que poco a poco irá enseñando más ambientes de su hogar.