Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Las dos universidades que cerrarán este agosto del 2025 tras no lograr licenciamiento de Sunedu

Magaly Medina arremete contra programa de Pamela Vértiz por entrevista a César Vega: “No se puede maquillar a un golpeador”

Magaly Medina condenó el enfoque del programa de Pamela Vértiz, argumentando que suavizar la imagen del cantante es una falta de respeto hacia las mujeres víctimas de maltrato.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Magaly Medina arremete contra programa de Pamela Vértiz por entrevista a César Vega: “No se puede maquillar a un golpeador”
    Magaly Medina contra programa Día D por entrevista a César Vega | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Magaly Medina arremete contra programa de Pamela Vértiz por entrevista a César Vega: “No se puede maquillar a un golpeador”

    La participación de César Vega en el programa ‘Día D’, bajo la conducción de Pamela Vértiz, no pasó desapercibida para Magaly Medina. La conductora criticó el tratamiento que recibió el cantante denunciado por violencia, al considerar que se le intentó mostrar como una víctima, tras haber agredido a su expareja Suheyn Cipriani.

    wapa.pe

    VER MÁS: Pamela Franco toma radical decisión contra Christian Cueva tras haber llamado a pareja de Pamela López: “Ella está sufriendo”

    Magaly Medina cuestiona a ‘Día D’ por entrevista a César Vega

    Magaly Medina volvió a encender la polémica al cuestionar de manera directa la reciente entrevista que el programa ‘Día D’, conducido por Pamela Vértiz, realizó al salsero César Vega. El cantante enfrenta denuncias de su expareja, Suheyn Cipriani, por agresiones físicas y psicológicas, y la forma en que se abordó su testimonio generó la indignación de la ‘Urraca’.

    Para la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, el espacio dominical intentó suavizar la imagen del intérprete y presentarlo como un hombre arrepentido, algo que ella considera peligroso en un país golpeado por los altos índices de violencia de género. “No estamos para victimizar a un golpeador”, remarcó Medina con dureza.

    La periodista sostuvo que normalizar la figura de un denunciado bajo la etiqueta de “arrepentido” es una falta de respeto hacia todas las mujeres víctimas de maltrato. “Si de verdad quiere demostrar un cambio, no bastan seis meses de estar sobrio. La verdadera transformación se prueba con los años, con acciones y no con palabras”, sentenció.

    No es la primera vez que Magaly llama la atención sobre este tipo de coberturas en la televisión peruana. Recordó que, anteriormente, otros espacios como el de la Chola Chabuca también fueron criticados por “lavar la cara” a personajes cuestionados. En esta oportunidad, la indignación fue aún mayor: “La violencia ha matado a muchísimas mujeres en el Perú y no podemos darnos el lujo de maquillar la imagen de quienes agreden”, advirtió.

    En paralelo, la voz de Suheyn Cipriani volvió a hacerse escuchar. La ex pareja del salsero fue clara al señalar que los episodios de violencia no estaban siempre relacionados con el alcohol. “Muchas de las cosas que pasaron él estaba sobrio, no estaba ebrio, era su forma de ser. Yo lloraba muchísimo”, compartió a través de sus redes sociales.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Samahara Lobatón tilda de 'Hitler' a Melissa Klug y revela sus fuertes agresiones: "Tenía la fuerza de un hombre"

    Magaly Medina advierte que no hay excusas para la violencia y critica relato de César Vega en ‘Día D’

    Magaly Medina no pasó por alto la reciente entrevista que César Vega ofreció en el programa ‘Día D’. La conductora criticó duramente el enfoque de la nota, asegurando que se le otorgó demasiado espacio al relato personal del salsero, quien habló de su adicción al alcohol, de su infancia marcada por traumas y de la influencia de su padre, también alcohólico.

    Para la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’, este tipo de encuadres son peligrosos, ya que terminan relativizando los actos de violencia y dándoles una justificación en la enfermedad o las experiencias pasadas. “Cada adulto es responsable de lo que hace. Si golpeaste a tu pareja, si maltrataste a la madre de tu hijo, tienes que asumir las consecuencias. Seas cantante, actor o lo que seas, no hay justificación”, sostuvo con firmeza.

    En su descargo, Magaly recordó además que fue el propio César Vega quien reconoció haber estado alcoholizado en varios episodios de agresión, pero que al mismo tiempo admitió luchar contra el alcoholismo desde hace más de diez años.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina arremete contra programa de Pamela Vértiz por entrevista a César Vega: “No se puede maquillar a un golpeador”
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Mary Moncada reaparece y manda ADVERTENCIA a Karla Tarazona por Christian Domínguez: “En provincia quizás hace sus cositas”

    Karen Schwarz y Ezio Oliva PREOCUPADOS por el estado de salud de su hija: La hospitalizaron de emergencia

    Jefferson Farfán GANÓ juicio a Magaly Medina y sorprenden al revelar qué hará con el dinero que le pague la 'Urraca'

    Yahaira Plasencia impacta al hablar sobre encuentro con hija de Jefferson Farfán: "Donde me ve..."

    Álvaro Paz de la Barra es ampayado con varias mujeres en discoteca, mientras Sofía Franco está de viaje

    Lo más vistos en Farándula

    Richard Acuña y la inédita cantidad de hijos que tiene en el Perú: ¿Quiénes son sus madres?

    Rafael Fernández, ex de Karla Tarazona, reveló que estuvo 8 días en UCI: “Pensé que no volvería a caminar”

    Pamela Franco toma radical decisión contra Christian Cueva tras haber llamado a pareja de Pamela López: “Ella está sufriendo”

    ¿Cuántos HIJOS tiene Marisol Aguirre y quiénes son los padres de sus herederos?

    Youna arremete contra Samahara Lobatón y destapa dura advertencia que le dio a su propia hija: "Abraza muy fuerte a tu papá porque nunca más lo verás"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    B - Factory Lent

    Monturas Importadas de Lentes de Metal o Carey + Resina UV + Examen Visual y Más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Vicky Salón & Spa

    Lifting de pestañas + planchado de cejas + perfilado + depilación de bozo

    PRECIO

    S/ 19.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;