Magaly Medina condenó el enfoque del programa de Pamela Vértiz, argumentando que suavizar la imagen del cantante es una falta de respeto hacia las mujeres víctimas de maltrato.

La participación de César Vega en el programa ‘Día D’, bajo la conducción de Pamela Vértiz, no pasó desapercibida para Magaly Medina. La conductora criticó el tratamiento que recibió el cantante denunciado por violencia, al considerar que se le intentó mostrar como una víctima, tras haber agredido a su expareja Suheyn Cipriani.

Magaly Medina cuestiona a ‘Día D’ por entrevista a César Vega

Magaly Medina volvió a encender la polémica al cuestionar de manera directa la reciente entrevista que el programa ‘Día D’, conducido por Pamela Vértiz, realizó al salsero César Vega. El cantante enfrenta denuncias de su expareja, Suheyn Cipriani, por agresiones físicas y psicológicas, y la forma en que se abordó su testimonio generó la indignación de la ‘Urraca’.

Para la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, el espacio dominical intentó suavizar la imagen del intérprete y presentarlo como un hombre arrepentido, algo que ella considera peligroso en un país golpeado por los altos índices de violencia de género. “No estamos para victimizar a un golpeador”, remarcó Medina con dureza.

La periodista sostuvo que normalizar la figura de un denunciado bajo la etiqueta de “arrepentido” es una falta de respeto hacia todas las mujeres víctimas de maltrato. “Si de verdad quiere demostrar un cambio, no bastan seis meses de estar sobrio. La verdadera transformación se prueba con los años, con acciones y no con palabras”, sentenció.

No es la primera vez que Magaly llama la atención sobre este tipo de coberturas en la televisión peruana. Recordó que, anteriormente, otros espacios como el de la Chola Chabuca también fueron criticados por “lavar la cara” a personajes cuestionados. En esta oportunidad, la indignación fue aún mayor: “La violencia ha matado a muchísimas mujeres en el Perú y no podemos darnos el lujo de maquillar la imagen de quienes agreden”, advirtió.

En paralelo, la voz de Suheyn Cipriani volvió a hacerse escuchar. La ex pareja del salsero fue clara al señalar que los episodios de violencia no estaban siempre relacionados con el alcohol. “Muchas de las cosas que pasaron él estaba sobrio, no estaba ebrio, era su forma de ser. Yo lloraba muchísimo”, compartió a través de sus redes sociales.

Magaly Medina advierte que no hay excusas para la violencia y critica relato de César Vega en ‘Día D’

Magaly Medina no pasó por alto la reciente entrevista que César Vega ofreció en el programa ‘Día D’. La conductora criticó duramente el enfoque de la nota, asegurando que se le otorgó demasiado espacio al relato personal del salsero, quien habló de su adicción al alcohol, de su infancia marcada por traumas y de la influencia de su padre, también alcohólico.

Para la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’, este tipo de encuadres son peligrosos, ya que terminan relativizando los actos de violencia y dándoles una justificación en la enfermedad o las experiencias pasadas. “Cada adulto es responsable de lo que hace. Si golpeaste a tu pareja, si maltrataste a la madre de tu hijo, tienes que asumir las consecuencias. Seas cantante, actor o lo que seas, no hay justificación”, sostuvo con firmeza.