Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Las dos universidades que cerrarán este agosto del 2025 tras no lograr licenciamiento de Sunedu

César Vega se justifica tras admitir que le dio dinero a Suheyn Cipriani para comprar pastilla para abortar: "No medía las consecuencias de mis actos"

El cantante César Vega admitió haber pedido a Cipriani que interrumpiera su embarazo y reconoció episodios de agresión en su relación, tras confesar que es alcohólico.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    César Vega se justifica tras admitir que le dio dinero a Suheyn Cipriani para comprar pastilla para abortar: "No medía las consecuencias de mis actos"
    César Vega rompe el silencio tras revelaciones de Suheyn Cipriani en 'EVDLV' | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    César Vega se justifica tras admitir que le dio dinero a Suheyn Cipriani para comprar pastilla para abortar: "No medía las consecuencias de mis actos"

    El salsero César Vega rompió su silencio en Día D, confesando hechos preocupantes de su relación con Suheyn Cipriani. Durante la entrevista el programa de ATV, el cantante reconoció haberle pedido abortar a la modelo, dándole dinero para comprar la pastilla de emergencia al no querer tener a su última hija.

    wapa.pe

    VER MÁS: Farfán le habría pedido a Ivana Yturbe ESCONDER su romance de Samahara por temor a Melissa Klug

    César Vega admite errores graves en su relación con Suheyn Cipriani

    En la edición del domingo 17 de agosto, Día D presentó una entrevista con César Vega, quien se refirió a los momentos más conflictivos y dolorosos de su relación con Suheyn Cipriani, madre de su hija menor. La conversación reveló episodios de violencia, abuso de alcohol y decisiones que marcaron profundamente la vida de ambos.

    Uno de los pasajes más delicados y condenables fue cuando César reconoció que le pidió a Suheyn que interrumpiera su embarazo. “Sí, sí se lo pedí”, admitió con voz baja, dejando en claro la gravedad de sus acciones y la indecisión que lo consumía.

    El cantante justificó parte de sus condenables decisiones señalando que no creía poder ofrecer una familia estable: “Yo pensé, yo siempre pensé que nunca podía estar sobrio. Mi ilusión era tener una familia, pero luego decía: no soy capaz. Y luego sí. Y luego no. Era eso lo que pasaba”, confesó, mostrando la inestabilidad que lo llevó a actuar de manera irresponsable.

    La entrevista también abordó el episodio más alarmante, la acusación de haber golpeado el vientre de Suheyn durante el embarazo. César intentó explicar su versión: “En ese forcejeo yo me torné violento y pude golpearle la barriga, eso sí es cierto. Pero de llegar a patearle la barriga, no”, afirmó. Aun así, cualquier forma de violencia hacia una mujer embarazada es inaceptable y reprochable.

    Asimismo, Vega admitió episodios de agresión a objetos del hogar. “Sí, es cierto, yo rompía las cosas. Puertas, vasos con los que tomaba… los aventaba y agarraba otro. Aproximadamente 12 puertas, aunque creo que ese número es un poco exagerado, pudieron ser menos”, indicó, confirmando el miedo que Suheyn vivió mientras se desplazaba de cuarto en cuarto hasta encerrarse para protegerse.

    wapa.pe

    TE INTERESA:  Jefferson Farfán gana juicio a Magaly Medina y manda fuerte mensaje en redes sociales: "Todo llega a su tiempo"

    César Vega admite episodios de violencia contra Suheyn Cipriani

    Tras las revelaciones de Suheyn Cipriani en El Valor de la Verdad, César Vega rompió su silencio y reconoció que hubo momentos de violencia en su relación. Aunque aseguró que no fueron constantes, admitió que la mayor parte de su conducta dañina fue de tipo psicológico.

    “Creo que hubo pocas ocasiones en las que hubo violencia física. Creo que los dos videos que ella tiene, además del día en que me denuncia. En su mayoría era violencia psicológica, que tiene el mismo peso de una violencia física. Yo la ofendía mucho”, confesó.

    SOBRE EL AUTOR:
    César Vega se justifica tras admitir que le dio dinero a Suheyn Cipriani para comprar pastilla para abortar: "No medía las consecuencias de mis actos"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Farfán le habría pedido a Ivana Yturbe ESCONDER su romance de Samahara por temor a Melissa Klug

    Magaly arremete contra Ana Siucho: “¿No estudiaba medicina? Ahora está en Miami, viviendo del marido"

    Rafael Fernández, ex de Karla Tarazona, reveló que estuvo 8 días en UCI: “Pensé que no volvería a caminar”

    Samahara Lobatón tilda de 'Hitler' a Melissa Klug y revela sus fuertes agresiones: "Tenía la fuerza de un hombre"

    Expareja de Micheille Soifer llora en reality tras confesar que tuvo un encuentro con un hombre por dinero

    Lo más vistos en Farándula

    Jefferson Farfán gana juicio a Magaly Medina y manda fuerte mensaje en redes sociales: "Todo llega a su tiempo"

    Suheyn Cipriani renuncia a “El Valor de la Verdad” y revela sus verdaderos motivos para no exponer a su madre

    Magaly Medina rompe su silencio tras perder juicio contra Farfán: "Una cachetada a la justicia, me reuniré con mis abogados"

    La vez que Ivana Yturbe habló de la relación con Samahara Lobatón: "Hemos llorado juntas"

    Amigo de Pamela Franco confirma al fin si cantante terminó con Christian Cueva tras quitar sus fotos

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    B - Factory Lent

    Monturas Importadas de Lentes de Metal o Carey + Resina UV + Examen Visual y Más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;