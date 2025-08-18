El cantante César Vega admitió haber pedido a Cipriani que interrumpiera su embarazo y reconoció episodios de agresión en su relación, tras confesar que es alcohólico.

El salsero César Vega rompió su silencio en Día D, confesando hechos preocupantes de su relación con Suheyn Cipriani. Durante la entrevista el programa de ATV, el cantante reconoció haberle pedido abortar a la modelo, dándole dinero para comprar la pastilla de emergencia al no querer tener a su última hija.

César Vega admite errores graves en su relación con Suheyn Cipriani

En la edición del domingo 17 de agosto, Día D presentó una entrevista con César Vega, quien se refirió a los momentos más conflictivos y dolorosos de su relación con Suheyn Cipriani, madre de su hija menor. La conversación reveló episodios de violencia, abuso de alcohol y decisiones que marcaron profundamente la vida de ambos.

Uno de los pasajes más delicados y condenables fue cuando César reconoció que le pidió a Suheyn que interrumpiera su embarazo. “Sí, sí se lo pedí”, admitió con voz baja, dejando en claro la gravedad de sus acciones y la indecisión que lo consumía.

El cantante justificó parte de sus condenables decisiones señalando que no creía poder ofrecer una familia estable: “Yo pensé, yo siempre pensé que nunca podía estar sobrio. Mi ilusión era tener una familia, pero luego decía: no soy capaz. Y luego sí. Y luego no. Era eso lo que pasaba”, confesó, mostrando la inestabilidad que lo llevó a actuar de manera irresponsable.

La entrevista también abordó el episodio más alarmante, la acusación de haber golpeado el vientre de Suheyn durante el embarazo. César intentó explicar su versión: “En ese forcejeo yo me torné violento y pude golpearle la barriga, eso sí es cierto. Pero de llegar a patearle la barriga, no”, afirmó. Aun así, cualquier forma de violencia hacia una mujer embarazada es inaceptable y reprochable.

Asimismo, Vega admitió episodios de agresión a objetos del hogar. “Sí, es cierto, yo rompía las cosas. Puertas, vasos con los que tomaba… los aventaba y agarraba otro. Aproximadamente 12 puertas, aunque creo que ese número es un poco exagerado, pudieron ser menos”, indicó, confirmando el miedo que Suheyn vivió mientras se desplazaba de cuarto en cuarto hasta encerrarse para protegerse.

César Vega admite episodios de violencia contra Suheyn Cipriani

Tras las revelaciones de Suheyn Cipriani en El Valor de la Verdad, César Vega rompió su silencio y reconoció que hubo momentos de violencia en su relación. Aunque aseguró que no fueron constantes, admitió que la mayor parte de su conducta dañina fue de tipo psicológico.