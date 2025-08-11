Suheyn Cipriani narró en 'El Valor de la Verdad' episodios de violencia que sufrió con César Vega, revelando agresiones físicas y psicológicas, incluso durante su embarazo.

Luego de que Suheyn Cipriani revelara en 'El Valor de la Verdad' todas las agresiones físicas y psicológicas que sufrió a manos del cantante César Vega, el salsero reaccionó en redes sociales y tomó una drástica medida para evitar más señalamientos. ¿Qué hizo?

César Vega toma fuerte medida tras declaraciones de Suheyn Cipriani

Este domingo 10 de agosto, la exreina de belleza Suheyn Cipriani se sentó en el sillón rojo del programa conducido por Beto Ortiz y relató los episodios de maltrato que sufrió en su relación con César Vega, incluso cuando estaba embarazada de su hija.

Tras las revelaciones de la modelo, el salsero tomó acciones importantes en sus redes sociales, al menos en su cuenta oficial de Instagram, en la cual decidió limitar los comentarios para no recibir mensajes negativos o críticas por parte de los cibernautas, luego de que se pusiera en evidencia el calvario que hizo pasar a la madre de su hija menor.

No obstante, el artista solo se habría limitado a esto, pues optó por no mediar palabras hasta el momento y en su perfil se puede ver cómo su última publicación fue para anunciar el estreno de su nuevo tema el pasado 01 de agosto.

Suheyn Cipriani revela los maltratos de César Vega

En El Valor de la Verdad, Suheyn Cipriani abrió un nuevo capítulo de su historia con César Vega, revelando que vivió episodios de violencia física incluso durante su embarazo. La exreina de belleza recordó que su relación con el salsero estuvo marcada por agresiones hasta que finalmente decidió ponerle fin.

Durante la entrevista con Beto Ortiz, narró que fueron dos los episodios más graves de violencia, siendo uno de ellos especialmente doloroso: cuando recibió múltiples patadas mientras esperaba a su hija.

"Trataba de golpearme de una manera que no me dejen marcas. Porque él sabía que eso iba a ser un problema. Habrá sido ese día que grabé y el día final que le puse la denuncia", contó.

Aunque no recuerda el motivo exacto que desató la agresión estando embarazada, sí reconoció que sus discusiones habían llegado a un punto insostenible.

"Él me insultaba, yo lo insultaba. Él me jaloneaba, yo lo jaloneaba. Entonces no, yo dejé de hacer eso, yo no voy a ser así (...) dejé de seguirle la corriente, dejé de jalonearlo también, si él me insultaba yo no le decía nada y eso lo exasperaba más. Ahí es donde él empieza a jalonearme, empujarme, ese día me pateó, entonces esa era su desesperación en que yo no le contestaba las cosas", relató.