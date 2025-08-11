Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

César Vega toma radical decisión tras acusaciones de Suheyn Cipriani en ‘El Valor de la Verdad’

Suheyn Cipriani narró en 'El Valor de la Verdad' episodios de violencia que sufrió con César Vega, revelando agresiones físicas y psicológicas, incluso durante su embarazo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    César Vega toma radical decisión tras acusaciones de Suheyn Cipriani en ‘El Valor de la Verdad’
    César Vega reacciona tras revelaciones de Suheyn Cipriani | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    César Vega toma radical decisión tras acusaciones de Suheyn Cipriani en ‘El Valor de la Verdad’

    Luego de que Suheyn Cipriani revelara en 'El Valor de la Verdad' todas las agresiones físicas y psicológicas que sufrió a manos del cantante César Vega, el salsero reaccionó en redes sociales y tomó una drástica medida para evitar más señalamientos. ¿Qué hizo?

    wapa.pe

    VER MÁS: Angie Arizaga y Jota Benz dejan el Perú con su bebé por conmovedor motivo: "Parece un sueño"

    César Vega toma fuerte medida tras declaraciones de Suheyn Cipriani

    Este domingo 10 de agosto, la exreina de belleza Suheyn Cipriani se sentó en el sillón rojo del programa conducido por Beto Ortiz y relató los episodios de maltrato que sufrió en su relación con César Vega, incluso cuando estaba embarazada de su hija.

    Tras las revelaciones de la modelo, el salsero tomó acciones importantes en sus redes sociales, al menos en su cuenta oficial de Instagram, en la cual decidió limitar los comentarios para no recibir mensajes negativos o críticas por parte de los cibernautas, luego de que se pusiera en evidencia el calvario que hizo pasar a la madre de su hija menor.

    wapa.pe

    No obstante, el artista solo se habría limitado a esto, pues optó por no mediar palabras hasta el momento y en su perfil se puede ver cómo su última publicación fue para anunciar el estreno de su nuevo tema el pasado 01 de agosto.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Melissa Klug reacciona ante posible infidelidad de Jesús Barco: "El engaño y la traición son decisiones"

    Suheyn Cipriani revela los maltratos de César Vega

    En El Valor de la Verdad, Suheyn Cipriani abrió un nuevo capítulo de su historia con César Vega, revelando que vivió episodios de violencia física incluso durante su embarazo. La exreina de belleza recordó que su relación con el salsero estuvo marcada por agresiones hasta que finalmente decidió ponerle fin.

    Durante la entrevista con Beto Ortiz, narró que fueron dos los episodios más graves de violencia, siendo uno de ellos especialmente doloroso: cuando recibió múltiples patadas mientras esperaba a su hija.

    "Trataba de golpearme de una manera que no me dejen marcas. Porque él sabía que eso iba a ser un problema. Habrá sido ese día que grabé y el día final que le puse la denuncia", contó.

    Aunque no recuerda el motivo exacto que desató la agresión estando embarazada, sí reconoció que sus discusiones habían llegado a un punto insostenible.

    "Él me insultaba, yo lo insultaba. Él me jaloneaba, yo lo jaloneaba. Entonces no, yo dejé de hacer eso, yo no voy a ser así (...) dejé de seguirle la corriente, dejé de jalonearlo también, si él me insultaba yo no le decía nada y eso lo exasperaba más. Ahí es donde él empieza a jalonearme, empujarme, ese día me pateó, entonces esa era su desesperación en que yo no le contestaba las cosas", relató.

    Suheyn también confesó que comenzó a grabar lo que sucedía porque, según dijo, Vega intentaba manipular la situación. "Él mentía mucho", explicó, señalando que el cantante incluso le decía a su madre que era ella quien lo agredía e insultaba.

    SOBRE EL AUTOR:
    César Vega toma radical decisión tras acusaciones de Suheyn Cipriani en ‘El Valor de la Verdad’
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Beto Ortiz corta grabación de EVDLV de Suheyn Cipriani porque su padre se enteró de lo abusos que sufrió

    Ricardo Morán minimizó en vivo a Carlos Alcántara en 'Yo Soy': "Aprendió a ser jurado viendo tutoriales de YouTube"

    Padre de Suheyn Cipriani SE QUIEBRA al enterarse que su hija sufrió abuso a los 7 años: "Debí estar ahí"

    Suheyn Cipriani acusa a César Vega de botarla de su casa con su bebé a una semana de dar a luz

    Suheyn Cipriani conmueve y pide que su padre se retire del set de 'EVDL' tras duras confesiónes: "Yo decidí"

    Lo más vistos en Farándula

    Milett Figueroa estaría cerca al altar con Tinelli, según su mánager: "Lo que se vio es"

    Hijo de Karla Tarazona revela OFENSIVO comentario de Leonard León contra su madre, según abogado: "Dijo que mi mamá era una..."

    Melissa Klug reacciona ante posible infidelidad de Jesús Barco: "El engaño y la traición son decisiones"

    Lourdes Sacín y su radical transformación de vida: De exitosa periodista en TV a PERDERLO TODO por Andy V

    Ernesto Pimentel asombra con inesperada publicación tras carta notarial de Jorge Benavides

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;