Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora

Maju Mantilla reveló fuertes palabras sobre situación de su matrimonio con Gustavo Salcedo antes de separación

Semanas antes de su separación, Maju Mantilla asombró al tocar el tema de su matrimonio.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Maju Mantilla reveló fuertes palabras sobre situación de su matrimonio con Gustavo Salcedo antes de separación
    Maju Mantilla REVELÓ fuertes palabras sobre situación de su matrimonio con Gustavo Salcedo antes de separación | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Maju Mantilla reveló fuertes palabras sobre situación de su matrimonio con Gustavo Salcedo antes de separación

    El miércoles 20 de agosto, Gustavo Salcedo sorprendió al anunciar el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, madre de sus hijos, noticia que impactó a muchos, ya que en redes sociales la exreina de belleza mostraba una relación estable. Sin embargo, poco después se viralizó una entrevista que Mantilla dio a los reporteros de Magaly TV La Firme en septiembre del 2024, en la que habló de su matrimonio con respuestas ambiguas.

    Maju Mantilla y sus declaraciones previas a la ruptura

    En su comunicado, Salcedo explicó que la relación había llegado a su fin tras más de una década juntos, mencionando que ambos alcanzaron una conciliación y agradeciendo lo compartido durante esos años. Aunque Maju no se pronunció, lo que volvió a circular fue una entrevista realizada un año después del ampay con Mariana de la Vega, donde sus declaraciones generaron dudas sobre la solidez de su matrimonio.

    Cuando se le consultó cómo iba su vida familiar, respondió: “Muy bien, gracias a Dios”. Y al preguntarle directamente si la relación con su esposo estaba bien, señaló: “Sí, gracias a Dios estamos todos bien”. Sin embargo, ante la interrogante sobre si habían superado los problemas de pareja, dejó entrever lo contrario: “Bueno, siempre hay problemas en toda familia (…) Hay que seguir adelante, problemas siempre van a haber”.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: La diferencia de edad entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla que pocos conocían

    La incomodidad aumentó cuando evitó responder si todavía no permitía que su esposo entrenara solo, luego de ser captado ingresando con otra mujer al Hotel Westin. Nerviosa, dijo únicamente: “Siempre entrenamos, los dos somos deportistas y hacemos bastante deporte”. El clip rápidamente se viralizó, alimentando la sospecha de que la pareja no atravesaba la armonía que mostraba públicamente y que esto habría desembocado en la separación.

    Maju Mantilla se ausenta de Arriba Mi Gente tras el comunicado

    Después del mensaje en el que Gustavo Salcedo agradeció los más de diez años de matrimonio, Maju optó por guardar silencio. Aunque muchos esperaban que rompiera el silencio en Arriba Mi Gente, programa que conduce en Latina, ella no se presentó en la siguiente emisión.

    En su lugar, Tula Rodríguez tomó la posta junto a Santi Lesmes y Fernando Díaz. La ausencia de Maju evidenció su decisión de mantenerse al margen mientras su situación personal era tendencia. El equipo del programa respaldó su elección y evitó aprovecharse mediáticamente del escándalo.

    “Como verán, el día de hoy, Maju no nos acompaña. Y como se sabe y se ha hecho viral, el día de ayer, su aún esposo Gustavo Salcedo, publicó un comunicado en redes sociales. Ante eso, lo único que podemos decir es que, queremos a Maju, no somos sus compañeros, somos su familia. No nos va poder acompañar hoy, esperemos que esté muy pronto de regreso”, expresó Santi Lesmes, con el apoyo de sus colegas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Maju Mantilla reveló fuertes palabras sobre situación de su matrimonio con Gustavo Salcedo antes de separación
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Mujer vinculada con Gustavo Salcedo reaparece en medio de anuncio de separación con Maju Mantilla y manda potente mensaje

    Productora revela el LAMENTABLE estado de Maju Mantilla tras anunciarse su separación: “No ha dormido nada”

    ¿Se arrepiente? Gustavo Salcedo elimina comunicado revelando separación con Maju Mantilla

    Maju Mantilla no aparece en 'Arriba mi gente' tras separación y sus compañeros le envían emotivo mensaje

    Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora: "No sabía, no han hablado ni con los hijos"

    Lo más vistos en Farándula

    Esposo de Maju Mantilla asegura que terminaron HACE MESES, pero PRUEBA pondría en duda su versión

    Hijo de Jefferson Farfán defendió a Melissa Klug en las demandas y futbolista le dio inesperada respuesta

    Angie Arizaga y Jota Benz dejan el Perú con su bebé por conmovedor motivo: "Parece un sueño"

    Lesly Águila confiesa por qué dejó concierto de Corazón Serrano

    Pamela López revisó las redes de Christian Cueva y quedó helada al encontrar fuerte medida en contra de ella

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;