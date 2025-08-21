Maju Mantilla REVELÓ fuertes palabras sobre situación de su matrimonio con Gustavo Salcedo antes de separación | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

El miércoles 20 de agosto, Gustavo Salcedo sorprendió al anunciar el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, madre de sus hijos, noticia que impactó a muchos, ya que en redes sociales la exreina de belleza mostraba una relación estable. Sin embargo, poco después se viralizó una entrevista que Mantilla dio a los reporteros de Magaly TV La Firme en septiembre del 2024, en la que habló de su matrimonio con respuestas ambiguas.

Maju Mantilla y sus declaraciones previas a la ruptura

En su comunicado, Salcedo explicó que la relación había llegado a su fin tras más de una década juntos, mencionando que ambos alcanzaron una conciliación y agradeciendo lo compartido durante esos años. Aunque Maju no se pronunció, lo que volvió a circular fue una entrevista realizada un año después del ampay con Mariana de la Vega, donde sus declaraciones generaron dudas sobre la solidez de su matrimonio.

Cuando se le consultó cómo iba su vida familiar, respondió: “Muy bien, gracias a Dios”. Y al preguntarle directamente si la relación con su esposo estaba bien, señaló: “Sí, gracias a Dios estamos todos bien”. Sin embargo, ante la interrogante sobre si habían superado los problemas de pareja, dejó entrever lo contrario: “Bueno, siempre hay problemas en toda familia (…) Hay que seguir adelante, problemas siempre van a haber”.

La incomodidad aumentó cuando evitó responder si todavía no permitía que su esposo entrenara solo, luego de ser captado ingresando con otra mujer al Hotel Westin. Nerviosa, dijo únicamente: “Siempre entrenamos, los dos somos deportistas y hacemos bastante deporte”. El clip rápidamente se viralizó, alimentando la sospecha de que la pareja no atravesaba la armonía que mostraba públicamente y que esto habría desembocado en la separación.

Maju Mantilla se ausenta de Arriba Mi Gente tras el comunicado

Después del mensaje en el que Gustavo Salcedo agradeció los más de diez años de matrimonio, Maju optó por guardar silencio. Aunque muchos esperaban que rompiera el silencio en Arriba Mi Gente, programa que conduce en Latina, ella no se presentó en la siguiente emisión.

En su lugar, Tula Rodríguez tomó la posta junto a Santi Lesmes y Fernando Díaz. La ausencia de Maju evidenció su decisión de mantenerse al margen mientras su situación personal era tendencia. El equipo del programa respaldó su elección y evitó aprovecharse mediáticamente del escándalo.