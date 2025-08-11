Angie Jibaja lanza advertencia a Jean Paul Santa María y Romina Gachoy sobre sus hijos: "Si algo les pasa, son responsables"

Angie Jibaja advirtió que responsabiliza a Jean Paul Santa María y Romina Gachoy si algo les ocurre a sus hijos. La uruguaya respondió y negó aprovechar la situación para promocionar su música.

La exmodelo peruana Angie Jibaja reapareció en redes sociales con un mensaje directo y cargado de preocupación: responsabilizó a su expareja, Jean Paul Santa María, y a su esposa, Romina Gachoy, de cualquier cosa que pueda sucederle a sus hijos.

En una transmisión, Angie explicó que está próxima a finalizar el tratamiento psiquiátrico que viene siguiendo y detalló la medicación que toma. “Sé que siempre van a pensar que estoy en otra. Tengo mis certificados médicos… estoy tomando un estabilizador del ánimo, sedantes y medicación que causa somnolencia”, expresó.

La exmodelo denunció, además, que sus hijos se desplazan a pie del colegio a casa, lo que considera riesgoso ante la inseguridad. “Si a alguno de mis niños les pasa algo, los responsables son Jean Paul y su esposa”, advirtió.

Romina Gachoy respondió a Angie Jibaja

Desde Uruguay, Romina Gachoy descartó que esté aprovechando la situación emocional de Angie para promocionar su carrera musical. Aclaró que financió su campaña de prensa con recursos propios y que su sencillo fue lanzado antes de que Jibaja la mencionara en entrevistas.

“Yo pagué de mi bolsillo mi campaña. Si fuese tan inconsciente de mezclar un tema personal con mi proyecto, habría lucrado de eso. La primera en hablar de nosotros fue ella, sin previo aviso”, aseguró.