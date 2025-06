Joven actriz Lorenza Bernasconi triunfa en los escenarios de Estados Unidos

“Estoy trabajando para seguir creciendo en el teatro y cine internacional. Creo que hay mucho talento peruano con el que aún no he tenido la oportunidad de trabajar y estoy súper atenta a los directores y dramaturgos emergentes. Nos hemos unido artistas peruanos en Nueva York con la idea de traer un poco de nuestra dramaturgia a esta ciudad” , comenta Lorenza Bernasconi muy emocionada al contar sobre sus futuros proyectos.

“Ahora me preparo para una nueva temporada como Adela en “La Casa de Bernarda Alba”, que se presentará en Off Broadway y con repertorio español, y soy parte de un proyecto cinematográfico: “Respectfully” que se empieza a filmar en agosto próximo”, precisa.

“Comencé en talleres de Preludio y La Plaza, cuando me gradué del colegio migré a Estados Unidos para estudiar teatro. Al darme cuenta que, para poder tener visa de artista, iba a tener que encontrar trabajos artísticos me puse a audicionar sin conocer a nadie. Tengo el recuerdo perfecto de cada una de las audiciones a las que asistí y, entre algunos no, afortunadamente “Odd Man Out” fue un lindo sí; el proyecto recién empezaba y confié en él, así como los directores confiaron en mí”, agrega. "Odd Man Out" propone una experiencia sensorial vivida completamente en la oscuridad. El público conoce la historia de un músico argentino ciego que regresa a su país tras el exilio. Lorenza Bernasconi tiene a su cargo varios roles, entre los cuales están Doña Elsa y Mabel.