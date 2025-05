Productor peruano Carlos Arana, estrena nueva obra en Broadway

El productor peruano Carlos Arana , responsable de éxitos teatrales internacionales, estrenó en Broadway su nueva obra musical: “Real Women Have Curves: the musical” , o “Las mujeres reales tienen curvas: el musical”, que ha obtenido críticas positivas y ha sido también nominada para 4 drama league awards, 3 drama desk awards y 3 outer critic circle awars..

La pieza teatral, presentada en el Teatro James Earl Jones, ha sido objeto de muy buenos comentarios en medios especializados como Chicago Tribune, Entertainment Weekly, New York Magazine, Vulture y The New York Times.