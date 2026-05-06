¡LOS DEJAN MAL PARADOS! Usuario corrige en público a ‘Magaly TV La Firme’ y genera revuelo: "Aprende a investigar"

Un usuario dejó en ridículo a 'Magaly TV La Firme ', mostrando que identificaron erróneamente a una mujer en un reportaje. ¿No la vieron bien?

Magaly TV: La Firme cometió error en una nota que emitió en su programa. | Composición Wapa

Magaly TV: La Firme cometió error en una nota que emitió en su programa. | Composición Wapa

¡Sufrieron una gran vergüenza! El grupo de investigación de 'Magaly TV La Firme' ha sido objeto de burlas en las redes sociales tras cometer un error significativo en su reciente emisión. Lo que se promocionó como una exclusiva sobre el viaje romántico de Austin Palao con su presunta expareja, Flavia Laos, resultó ser un "blooper" que los seguidores no ignoraron. Los internautas señalaron que la mujer mostrada no era la conocida cantante peruana.

El error señalado en 'Magaly TV La Firme'

El incidente ocurrió en el programa emitido el lunes 4 de mayo, donde 'Magaly TV La Firme' presentó un informe sobre el último viaje de Austin Palao al Cusco. El equipo había identificado a su acompañante como su ex, lo cual fue un error que rápidamente fue descubierto.

La mujer identificada por el programa no era Flavia Laos, sino su nueva pareja, una modelo de origen panameño. En redes, un usuario se mofó de la confusión: “Magaly TV, investiga mejor, ¡no es su ex! Jajaja”, se lee en el comentario en X.

Usuario expone error en nota de Magaly TV La Firme.

Es importante destacar que la compañera de viaje es la modelo panameña Lainey Floeck, quien ha llamado la atención en redes debido a su notable parecido con la influencer peruana.

Los seguidores impactados por el parecido entre Flavia Laos y Lainey Floeck