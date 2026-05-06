Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¿Se cancelarán las clases? Más de 300 estudiantes en Perú con el virus Coxsackie y esto dice el Minedu

¡LOS DEJAN MAL PARADOS! Usuario corrige en público a ‘Magaly TV La Firme’ y genera revuelo: "Aprende a investigar"

Un usuario dejó en ridículo a 'Magaly TV La Firme', mostrando que identificaron erróneamente a una mujer en un reportaje. ¿No la vieron bien?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡LOS DEJAN MAL PARADOS! Usuario corrige en público a ‘Magaly TV La Firme’ y genera revuelo: "Aprende a investigar"
    Magaly TV: La Firme cometió error en una nota que emitió en su programa. | Composición Wapa
    ¡LOS DEJAN MAL PARADOS! Usuario corrige en público a ‘Magaly TV La Firme’ y genera revuelo: "Aprende a investigar"

    ¡Sufrieron una gran vergüenza! El grupo de investigación de 'Magaly TV La Firme' ha sido objeto de burlas en las redes sociales tras cometer un error significativo en su reciente emisión. Lo que se promocionó como una exclusiva sobre el viaje romántico de Austin Palao con su presunta expareja, Flavia Laos, resultó ser un "blooper" que los seguidores no ignoraron. Los internautas señalaron que la mujer mostrada no era la conocida cantante peruana.

    El error señalado en 'Magaly TV La Firme'

    El incidente ocurrió en el programa emitido el lunes 4 de mayo, donde 'Magaly TV La Firme' presentó un informe sobre el último viaje de Austin Palao al Cusco. El equipo había identificado a su acompañante como su ex, lo cual fue un error que rápidamente fue descubierto.

    La mujer identificada por el programa no era Flavia Laos, sino su nueva pareja, una modelo de origen panameño. En redes, un usuario se mofó de la confusión: “Magaly TV, investiga mejor, ¡no es su ex! Jajaja”, se lee en el comentario en X.

    Usuario expone error en nota de Magaly TV La Firme.
    Usuario expone error en nota de Magaly TV La Firme.

    Es importante destacar que la compañera de viaje es la modelo panameña Lainey Floeck, quien ha llamado la atención en redes debido a su notable parecido con la influencer peruana.

    Los seguidores impactados por el parecido entre Flavia Laos y Lainey Floeck

    “Igualita”, “Idéntica a Flavia”, “Pensé que era Flavia al ver las fotos”, “Ellos lucen increíbles juntos”, son los comentarios más frecuentes sobre la nueva pareja de: Austin Palao.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡LOS DEJAN MAL PARADOS! Usuario corrige en público a ‘Magaly TV La Firme’ y genera revuelo: "Aprende a investigar"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    André Silva habla tras el fin de su matrimonio con hija de Michelle Alexander y deja mensaje que impacta: "No hablaré ..."

    Samahara Lobatón deja 'La Granja VIP' tras alegada agresión de Paul Michael y recibe diagnóstico médico

    Hijos de Jefferson Farfán dan la espalda a Melissa Klug y reacciona con triste mensaje: "Debo aceptarlo, no forzarlos"

    Brunella Horna lanza terrible calificativo contra Pamela Franco por salir con Christian Cueva: "Está con la z..."

    Cómico Jefferson: ¿Quién es su conocido padre y uno de los pioneros de la comicidad?

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;