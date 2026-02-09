HOY empieza la Semana de Intensificación de Vacunación GRATUITA: Minsa refuerza protección hasta el 15 de febrero

Del 9 al 15 de febrero, el Ministerio de Salud aplicará 18 vacunas para proteger contra 28 enfermedades, con más de 100 mil dosis disponibles a nivel nacional.

Del 9 al 15 de febrero se aplicarán más de 100 mil dosis contra 28 enfermedades | Fuente: EFE

El Ministerio de Salud (Minsa) inicia este lunes la Semana de Intensificación de la Vacunación, una campaña nacional destinada a prevenir brotes epidémicos y reforzar la inmunización en todo el país. La meta es aplicar 101,550 dosis de vacunas del esquema regular de inmunización, dirigidas principalmente a niños y niñas menores de cinco años, aunque también se incluyen otros grupos de la población según el calendario nacional.

Durante esta semana, se aplicarán 18 vacunas, que protegen contra 28 enfermedades prevenibles, incluyendo sarampión, paperas, rubéola, fiebre amarilla, difteria, tétanos, poliomielitis y hepatitis B, entre otras. Todas las vacunas se ofrecen de manera gratuita.

Cobertura y despliegue de brigadas

Para garantizar el acceso a la vacunación, la campaña se desarrollará en establecimientos de salud, incluyendo hospitales, postas médicas y centros de salud urbanos y rurales. Además, se desplegarán brigadas móviles en espacios públicos como parques, mercados, plazas y otros puntos de alta concurrencia, con el objetivo de acercar los servicios de inmunización a las comunidades más alejadas o con acceso limitado.

El Minsa resalta que esta estrategia permite llegar a mayores cantidades de población y fortalecer la protección contra enfermedades contagiosas, especialmente en niños pequeños y poblaciones vulnerables.

Vacunación en zonas priorizadas

La campaña da prioridad a las regiones fronterizas y zonas endémicas, donde el acceso a la salud es limitado. Entre las regiones priorizadas están Tumbes, Loreto, Madre de Dios, Puno y Tacna, donde se reforzará la protección contra sarampión, paperas y rubéola.

En el VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), se intensificará la vacunación contra la fiebre amarilla, principalmente en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín, para reducir el riesgo de brotes en estas áreas.

Beneficios y seguridad de la vacunación

El Minsa asegura que todas las vacunas aplicadas durante esta semana son seguras y eficaces, cumpliendo con los estándares internacionales de inmunización. La campaña busca prevenir enfermedades, salvar vidas y proteger a toda la familia, recordando a los padres y tutores que cumplir con el calendario nacional de vacunación es fundamental para la salud de los más pequeños.

Para cualquier duda sobre puntos de vacunación, horarios o tipos de vacunas, los ciudadanos pueden comunicarse a la Línea gratuita 113, opción 3, donde recibirán información detallada y orientación para acceder a la campaña.

Recordatorio a la población