Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Bad Bunny SACUDE el Super Bowl 2026: a qué hora es el show de medio tiempo y dónde verlo EN VIVO ONLINE

HOY empieza la Semana de Intensificación de Vacunación GRATUITA: Minsa refuerza protección hasta el 15 de febrero

Del 9 al 15 de febrero, el Ministerio de Salud aplicará 18 vacunas para proteger contra 28 enfermedades, con más de 100 mil dosis disponibles a nivel nacional.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    HOY empieza la Semana de Intensificación de Vacunación GRATUITA: Minsa refuerza protección hasta el 15 de febrero
    Del 9 al 15 de febrero se aplicarán más de 100 mil dosis contra 28 enfermedades | Fuente: EFE
    HOY empieza la Semana de Intensificación de Vacunación GRATUITA: Minsa refuerza protección hasta el 15 de febrero

    El Ministerio de Salud (Minsa) inicia este lunes la Semana de Intensificación de la Vacunación, una campaña nacional destinada a prevenir brotes epidémicos y reforzar la inmunización en todo el país. La meta es aplicar 101,550 dosis de vacunas del esquema regular de inmunización, dirigidas principalmente a niños y niñas menores de cinco años, aunque también se incluyen otros grupos de la población según el calendario nacional.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¿Qué hacer ante problemas para pagar el monto total de la pensión de alimentos? Esto dice la ley peruana

    Durante esta semana, se aplicarán 18 vacunas, que protegen contra 28 enfermedades prevenibles, incluyendo sarampión, paperas, rubéola, fiebre amarilla, difteria, tétanos, poliomielitis y hepatitis B, entre otras. Todas las vacunas se ofrecen de manera gratuita.

    Minsa inicia hoy la Semana de Vacunación gratuita para proteger a niños y familias.
    Minsa inicia hoy la Semana de Vacunación gratuita para proteger a niños y familias.

    Cobertura y despliegue de brigadas

    Para garantizar el acceso a la vacunación, la campaña se desarrollará en establecimientos de salud, incluyendo hospitales, postas médicas y centros de salud urbanos y rurales. Además, se desplegarán brigadas móviles en espacios públicos como parques, mercados, plazas y otros puntos de alta concurrencia, con el objetivo de acercar los servicios de inmunización a las comunidades más alejadas o con acceso limitado.

    El Minsa resalta que esta estrategia permite llegar a mayores cantidades de población y fortalecer la protección contra enfermedades contagiosas, especialmente en niños pequeños y poblaciones vulnerables.

    Vacunación en zonas priorizadas

    La campaña da prioridad a las regiones fronterizas y zonas endémicas, donde el acceso a la salud es limitado. Entre las regiones priorizadas están Tumbes, Loreto, Madre de Dios, Puno y Tacna, donde se reforzará la protección contra sarampión, paperas y rubéola.

    En el VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), se intensificará la vacunación contra la fiebre amarilla, principalmente en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín, para reducir el riesgo de brotes en estas áreas.

    Beneficios y seguridad de la vacunación

    El Minsa asegura que todas las vacunas aplicadas durante esta semana son seguras y eficaces, cumpliendo con los estándares internacionales de inmunización. La campaña busca prevenir enfermedades, salvar vidas y proteger a toda la familia, recordando a los padres y tutores que cumplir con el calendario nacional de vacunación es fundamental para la salud de los más pequeños.

    Para cualquier duda sobre puntos de vacunación, horarios o tipos de vacunas, los ciudadanos pueden comunicarse a la Línea gratuita 113, opción 3, donde recibirán información detallada y orientación para acceder a la campaña.

    Recordatorio a la población

    La Semana de Intensificación de la Vacunación es una oportunidad única para actualizar el esquema de vacunación y reforzar la protección frente a enfermedades que pueden afectar gravemente a la infancia y la población vulnerable. La campaña estará vigente del 9 al 15 de febrero, así que los padres y tutores deben acudir lo antes posible a los puntos de vacunación.

    SOBRE EL AUTOR:
    HOY empieza la Semana de Intensificación de Vacunación GRATUITA: Minsa refuerza protección hasta el 15 de febrero
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

    Lo último en Wapa

    ¡Golpe al bolsillo! Banco de la Nación comenzará a cobrar por este servicio que antes era GRATUITO

    Sedapal confirma corte de agua de hasta 10 horas este 9 de febrero: horarios y zonas afectadas

    ¿Llevas más de 10 años en un terreno? Podrías obtener tu título de propiedad según Cofopri: conoce los requisitos

    Revelan que peligroso fenómeno se está acercando al Perú y podría quedarse durante 10 meses

    Buenas noticias para asegurados de EsSalud: Amplían cobertura familiar y estos serán los nuevos beneficiados

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;