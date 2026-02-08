Exámenes gratuitos de detección de cáncer en todo Perú solo con tu DNI, según el Minsa: Conoce en qué establecimientos

Durante todo febrero, accede a controles preventivos de cáncer sin trámites ni referencias, facilitando la participación de toda la población.

Exámenes gratuitos de detección de cáncer para prevenir y actuar a tiempo en Perú. | Composición Wapa

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, el Minsa lanzó la Campaña Nacional de Prevención del Cáncer 2026, ofreciendo exámenes gratuitos de detección temprana a todos los peruanos. Solo se requiere presentar el DNI, sin importar si cuentan con seguro, ya sea SIS, EsSalud, sanidades, seguros privados o ninguna cobertura.

El ministro de Salud, Luis Quiroz, resaltó que esta iniciativa busca facilitar el acceso a controles preventivos y promover la participación de toda la población.

¿Cuáles son los exámenes que se realiza en la Campaña Nacional de Prevención del Cáncer?

La campaña brindará tamizajes según la edad y el sexo, totalmente gratuitos y sin requerir referencia médica, únicamente con el DNI.

Mujeres:

25 a 29 años: Prueba de Papanicolaou (PAP).

30 a 49 años: Prueba de VPH o inspección visual con ácido acético (IVA).

40 a 69 años: Mamografía.

Varones:

50 a 75 años: Prueba de PSA para detección de cáncer de próstata.

Ambos sexos:

18 a 70 años: Examen clínico de piel.

50 a 70 años: Tamizaje de colon y recto.

La campaña también incluye telemamografía, lo que permite que las mamografías realizadas en distintas regiones sean analizadas por especialistas en menos de 48 horas, facilitando la detección temprana y reduciendo traslados innecesarios.

Exámenes de detección de cáncer accesibles para todos en febrero

Los exámenes estarán disponibles en centros de salud, hospitales y módulos especializados del Minsa en todo el país, del 1 al 28 de febrero de 2026, generalmente de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes, con algunos establecimientos ofreciendo horarios extendidos.