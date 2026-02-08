Wapa.pe
Bad Bunny SACUDE el Super Bowl 2026: a qué hora es el show de medio tiempo y dónde verlo EN VIVO ONLINE

Exámenes gratuitos de detección de cáncer en todo Perú solo con tu DNI, según el Minsa: Conoce en qué establecimientos

Durante todo febrero, accede a controles preventivos de cáncer sin trámites ni referencias, facilitando la participación de toda la población.

    Exámenes gratuitos de detección de cáncer para prevenir y actuar a tiempo en Perú. | Composición Wapa
    En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, el Minsa lanzó la Campaña Nacional de Prevención del Cáncer 2026, ofreciendo exámenes gratuitos de detección temprana a todos los peruanos. Solo se requiere presentar el DNI, sin importar si cuentan con seguro, ya sea SIS, EsSalud, sanidades, seguros privados o ninguna cobertura.

    El ministro de Salud, Luis Quiroz, resaltó que esta iniciativa busca facilitar el acceso a controles preventivos y promover la participación de toda la población.

    ¿Cuáles son los exámenes que se realiza en la Campaña Nacional de Prevención del Cáncer?

    La campaña brindará tamizajes según la edad y el sexo, totalmente gratuitos y sin requerir referencia médica, únicamente con el DNI.

    • Mujeres:
    • 25 a 29 años: Prueba de Papanicolaou (PAP).
    • 30 a 49 años: Prueba de VPH o inspección visual con ácido acético (IVA).
    • 40 a 69 años: Mamografía.
    • Varones:
    • 50 a 75 años: Prueba de PSA para detección de cáncer de próstata.
    • Ambos sexos:
    • 18 a 70 años: Examen clínico de piel.
    • 50 a 70 años: Tamizaje de colon y recto.

    La campaña también incluye telemamografía, lo que permite que las mamografías realizadas en distintas regiones sean analizadas por especialistas en menos de 48 horas, facilitando la detección temprana y reduciendo traslados innecesarios.

    Exámenes de detección de cáncer accesibles para todos en febrero

    Los exámenes estarán disponibles en centros de salud, hospitales y módulos especializados del Minsa en todo el país, del 1 al 28 de febrero de 2026, generalmente de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes, con algunos establecimientos ofreciendo horarios extendidos.

    Solo se requiere presentar el DNI; no se necesita seguro ni referencia médica. Consulta el establecimiento más cercano en el portal del Minsa o llama al 113, opción 3. Bajo el lema “El cáncer no avisa, chéquate a tiempo”, se invita a la población a realizar sus controles preventivos sin demora.

    Exámenes gratuitos de detección de cáncer en todo Perú solo con tu DNI, según el Minsa: Conoce en qué establecimientos
    ;