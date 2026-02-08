Exámenes gratuitos de detección de cáncer en todo Perú solo con tu DNI, según el Minsa: Conoce en qué establecimientos

Exámenes gratuitos de detección de cáncer en todo Perú solo con tu DNI, según el Minsa: Conoce en qué establecimientosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, el Minsa lanzó la Campaña Nacional de Prevención del Cáncer 2026, ofreciendo exámenes gratuitos de detección temprana a todos los peruanos. Solo se requiere presentar el DNI, sin importar si cuentan con seguro, ya sea SIS, EsSalud, sanidades, seguros privados o ninguna cobertura.
El ministro de Salud, Luis Quiroz, resaltó que esta iniciativa busca facilitar el acceso a controles preventivos y promover la participación de toda la población.
¿Cuáles son los exámenes que se realiza en la Campaña Nacional de Prevención del Cáncer?
La campaña brindará tamizajes según la edad y el sexo, totalmente gratuitos y sin requerir referencia médica, únicamente con el DNI.
- Mujeres:
- 25 a 29 años: Prueba de Papanicolaou (PAP).
- 30 a 49 años: Prueba de VPH o inspección visual con ácido acético (IVA).
- 40 a 69 años: Mamografía.
- Varones:
- 50 a 75 años: Prueba de PSA para detección de cáncer de próstata.
- Ambos sexos:
- 18 a 70 años: Examen clínico de piel.
- 50 a 70 años: Tamizaje de colon y recto.
La campaña también incluye telemamografía, lo que permite que las mamografías realizadas en distintas regiones sean analizadas por especialistas en menos de 48 horas, facilitando la detección temprana y reduciendo traslados innecesarios.
Exámenes de detección de cáncer accesibles para todos en febrero
Los exámenes estarán disponibles en centros de salud, hospitales y módulos especializados del Minsa en todo el país, del 1 al 28 de febrero de 2026, generalmente de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes, con algunos establecimientos ofreciendo horarios extendidos.
Solo se requiere presentar el DNI; no se necesita seguro ni referencia médica. Consulta el establecimiento más cercano en el portal del Minsa o llama al 113, opción 3. Bajo el lema “El cáncer no avisa, chéquate a tiempo”, se invita a la población a realizar sus controles preventivos sin demora.