Conadis ofrece cursos GRATIS para personas con discapacidad: postula a una de las 90 vacantes
El Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) abre las inscripciones para sus talleres y cursos técnicos gratuitos dirigidos a jóvenes y adultos con discapacidad.
A través de su CETPRO Alcides Salomón Zorrilla, estas capacitaciones buscan brindar herramientas técnicas y fortalecer la autonomía de los participantes, promoviendo su inclusión laboral y facilitando su incorporación al mercado de trabajo de manera efectiva y con mayores oportunidades de desarrollo profesional.
Ocho talleres de Conadis para impulsar la inclusión laboral
Conadis ofrece 8 talleres en distintas especialidades, diseñados para fortalecer la inclusión laboral y brindar habilidades técnicas que faciliten la incorporación exitosa al mercado laboral. Cada programa está pensado para que los participantes adquieran conocimientos prácticos y herramientas útiles que les permitan desarrollarse profesionalmente y aumentar sus oportunidades de empleo.
1. Peluquería y barbería: 12:30 p.m. a 5:00 p.m.
2. Soporte técnico y operaciones de centros de cómputo: 12:30 p.m. a 5:00 p.m.
3. Técnicas de cultivo agrícola: 12:30 p.m. a 5:00 p.m.
4. Corte y ensamblaje: 12:30 p.m. a 5:00 p.m.
5. Panadería y pastelería:Mañana: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.Tarde: 1:00 p.m. a 5:30 p.m.
6. Confección de artículos en cuero y marroquinería: 8:00 a.m. a 12:30 p.m.
7. Costura y acabados: 8:00 a.m. a 12:30 p.m.
8. Corte, aparado y armado de calzado: 1:00 p.m. a 5:30 p.m.
¿Cómo reservo una vacante para los cursos gratuitos de Conadis?
Los interesados en asegurar una vacante en los cursos de Conadis pueden hacerlo de dos formas: presencialmente en Av. Santa Rosa 578, La Perla, Callao, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.; por teléfono llamando al (01) 630 5170, anexo 400, o al 939 264 411; o de manera virtual mediante este ENLACE. Las clases comienzan el lunes 9 de marzo de 2026.