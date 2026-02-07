Wapa.pe
Conadis abre talleres y cursos técnicos para fomentar la inclusión laboral de jóvenes y adultos con discapacidad. ¡Postula y capacítate!

    Conadis ofrece más de 90 vacantes en cursos gratuitos para personas con discapacidad.
    El Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) abre las inscripciones para sus talleres y cursos técnicos gratuitos dirigidos a jóvenes y adultos con discapacidad.

    A través de su CETPRO Alcides Salomón Zorrilla, estas capacitaciones buscan brindar herramientas técnicas y fortalecer la autonomía de los participantes, promoviendo su inclusión laboral y facilitando su incorporación al mercado de trabajo de manera efectiva y con mayores oportunidades de desarrollo profesional.

    Ocho talleres de Conadis para impulsar la inclusión laboral

    Conadis ofrece 8 talleres en distintas especialidades, diseñados para fortalecer la inclusión laboral y brindar habilidades técnicas que faciliten la incorporación exitosa al mercado laboral. Cada programa está pensado para que los participantes adquieran conocimientos prácticos y herramientas útiles que les permitan desarrollarse profesionalmente y aumentar sus oportunidades de empleo.

    1. Peluquería y barbería: 12:30 p.m. a 5:00 p.m.
    2. Soporte técnico y operaciones de centros de cómputo: 12:30 p.m. a 5:00 p.m.
    3. Técnicas de cultivo agrícola: 12:30 p.m. a 5:00 p.m.
    4. Corte y ensamblaje: 12:30 p.m. a 5:00 p.m.
    5. Panadería y pastelería:Mañana: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.Tarde: 1:00 p.m. a 5:30 p.m.
    6. Confección de artículos en cuero y marroquinería: 8:00 a.m. a 12:30 p.m.
    7. Costura y acabados: 8:00 a.m. a 12:30 p.m.
    8. Corte, aparado y armado de calzado: 1:00 p.m. a 5:30 p.m.

    ¿Cómo reservo una vacante para los cursos gratuitos de Conadis?

    Los interesados en asegurar una vacante en los cursos de Conadis pueden hacerlo de dos formas: presencialmente en Av. Santa Rosa 578, La Perla, Callao, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.; por teléfono llamando al (01) 630 5170, anexo 400, o al 939 264 411; o de manera virtual mediante este ENLACE. Las clases comienzan el lunes 9 de marzo de 2026.

    Conadis ofrece cursos GRATIS para personas con discapacidad: postula a una de las 90 vacantes
