Conadis abre talleres y cursos técnicos para fomentar la inclusión laboral de jóvenes y adultos con discapacidad. ¡Postula y capacítate!

El Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) abre las inscripciones para sus talleres y cursos técnicos gratuitos dirigidos a jóvenes y adultos con discapacidad.

A través de su CETPRO Alcides Salomón Zorrilla, estas capacitaciones buscan brindar herramientas técnicas y fortalecer la autonomía de los participantes, promoviendo su inclusión laboral y facilitando su incorporación al mercado de trabajo de manera efectiva y con mayores oportunidades de desarrollo profesional.

Ocho talleres de Conadis para impulsar la inclusión laboral

Conadis ofrece 8 talleres en distintas especialidades, diseñados para fortalecer la inclusión laboral y brindar habilidades técnicas que faciliten la incorporación exitosa al mercado laboral. Cada programa está pensado para que los participantes adquieran conocimientos prácticos y herramientas útiles que les permitan desarrollarse profesionalmente y aumentar sus oportunidades de empleo.

1. Peluquería y barbería: 12:30 p.m. a 5:00 p.m.

2. Soporte técnico y operaciones de centros de cómputo: 12:30 p.m. a 5:00 p.m.

3. Técnicas de cultivo agrícola: 12:30 p.m. a 5:00 p.m.

4. Corte y ensamblaje: 12:30 p.m. a 5:00 p.m.

5. Panadería y pastelería:Mañana: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.Tarde: 1:00 p.m. a 5:30 p.m.

6. Confección de artículos en cuero y marroquinería: 8:00 a.m. a 12:30 p.m.

7. Costura y acabados: 8:00 a.m. a 12:30 p.m.

8. Corte, aparado y armado de calzado: 1:00 p.m. a 5:30 p.m.

¿Cómo reservo una vacante para los cursos gratuitos de Conadis?