¿Tienes multas electorales? Consulta fácil cuánto debes pagar y mantente al día antes de votar

Una deuda por no votar o faltar como miembro de mesa puede bloquear gestiones personales justo cuando más las necesitas. Consulta tu estado ya.

    Multas electorales 2026: consulta online con tu DNI y evita sorpresas en las elecciones. | Composición Wapa
    A pocos meses de las Elecciones Generales 2026, el JNE invita a la ciudadanía a revisar si tiene multas electorales pendientes. Esta verificación es clave para evitar sanciones económicas y restricciones que puedan afectar trámites personales o laborales.

    Con solo el DNI, cualquier elector puede conocer su situación en línea y regularizarla a tiempo. Recordemos que tanto quienes no voten como los miembros de mesa que incumplan funciones pueden recibir multas.

    Consulta rápido tus multas electorales usando solo tu número de DNI

    Si quieres saber si tienes multas por elecciones anteriores, el proceso se realiza desde el portal del JNE. Sigue estos pasos:

    1. Ingresa a la plataforma oficial del JNE para consulta de multas: ENTRA AQUÍ
    2. Escribe tu número de DNI, acepta los términos y condiciones y completa el captcha.
    3. Revisa si figuran infracciones, el detalle de cada multa y el monto total a pagar.
    4. Si debes pagar, puedes hacerlo a través de Págalo.pe, Banco de la Nación o canales autorizados.

    El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recomienda revisar con anticipación tu situación electoral y regularizar cualquier infracción por omisión al voto o por no cumplir funciones de miembro de mesa.

    Multas electorales impagas: conoce las restricciones y consecuencias

    Tener multas electorales pendientes no solo implica una deuda con el Estado, sino también genera restricciones para los ciudadanos. Puede impedir realizar trámites judiciales o administrativos, bloquear procedimientos de estado civil como matrimonios o inscripciones y limitar la obtención o renovación del brevete.

    Además, quienes mantengan multas impagas no podrán postular ni ejercer cargos públicos. Estas limitaciones se mantienen hasta pagar la multa o presentar una justificación válida. Regularizar la situación electoral es esencial para evitar problemas en gestiones personales o profesionales.

    Montos de multas electorales y cómo regularizarlas

    Las multas por no votar dependen del distrito y su nivel de pobreza según el INEI: S/ 27,50 en zonas de pobreza extrema, S/ 55 en distritos de pobreza no extrema y S/ 110 en localidades no pobres.

    Para los miembros de mesa, titulares o suplentes, la multa es única de S/ 275, sin importar el distrito. El JNE ofrece varias opciones de pago, como Págalo.pe, Banco de la Nación o oficinas autorizadas. Pagar con anticipación permite participar en las Elecciones 2026 sin inconvenientes y mantener habilitados los derechos y trámites personales.

