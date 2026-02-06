Conoce qué versiones de Android y iOS dejarán de ser compatibles con WhatsApp y no podrán usar la app correctamente desde febrero 2026.

WhatsApp dejará de funcionar en modelos viejos de iOS y Android a finales de febrero 2026. | Composición Wapa

A finales de febrero de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en numerosos teléfonos Android y iPhone con sistemas operativos antiguos. Esta decisión de Meta busca garantizar la seguridad, eficiencia y compatibilidad de la app.

Los dispositivos que no reciban actualizaciones recientes, especialmente los lanzados antes de 2014, ya no podrán abrir, descargar ni actualizar WhatsApp. La medida responde a la necesidad de cumplir con los estándares actuales de funcionamiento y protección de datos.

¿En qué celulares ya no funcionará WhatsApp desde fines de febrero 2026?

El popular aplicativo de mensajería dejará de funcionar en todos los celulares que no tengan Android 5.0 (Lollipop) o versiones superiores. También quedarán afectados los equipos con Android 4.4 KitKat, Android Jelly Bean (4.1, 4.2 y 4.3) y versiones anteriores, en los cuales ya no será posible abrir, descargar ni actualizar WhatsApp. Entre los dispositivos Android afectados se incluyen:

Samsung Galaxy S3 y S4 mini

Sony Xperia M

LG Optimus L7 II

Motorola Moto E de primera generación

En cuanto a los iPhone, WhatsApp será compatible únicamente con dispositivos que cuenten con iOS 15.1 o superior, dejando fuera modelos como el iPhone 6 y 6 Plus.