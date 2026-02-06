Parque de las Leyendas ofrece noche romántica para San Valentín: conoce actividades y preciosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Este 14 de febrero, el Parque de las Leyendas se transformará en un escenario romántico y cultural con su propuesta “Especial Amor de Leyendas”. En San Miguel, los visitantes podrán disfrutar de un recorrido nocturno repleto de sorpresas, historias ancestrales sobre el amor y experiencias multisensoriales.
A través de sus redes sociales, el parque confirmó esta iniciativa que busca celebrar el Día de San Valentín de manera única, combinando tradición, entretenimiento y momentos memorables para parejas y familias.
Parque de las Leyendas sorprende este San Valentín: estas son las actividades
La noche comenzará a las 19:00 horas en el patio central, donde un cupido recibirá a los visitantes, dando inicio a un recorrido que los acercará a historias y símbolos del amor a lo largo del tiempo.
- Huaca San Miguel: relatos de amor en civilizaciones antiguas
Uno de los primeros puntos del itinerario será la Huaca San Miguel, donde actores caracterizados transportarán al público a las concepciones del amor en culturas ancestrales. A través de relatos simbólicos, los visitantes conocerán cómo se vivía y celebraba el afecto en distintas épocas.
- Zona Costa: vínculos y rituales de los pingüinos
En esta parada, un amigable pingüino y un guía experto mostrarán a los asistentes los detalles del cortejo y las relaciones entre estas aves, destacando curiosidades sobre sus hábitos y vínculos afectivos.
- Acuario: diversidad de la vida marina
El recorrido continuará en el acuario, donde los visitantes podrán admirar la riqueza de la vida marina en un entorno educativo y sorprendente, aprendiendo sobre la interacción y cuidado de distintas especies.
- Jardín Botánico: plantas y magia del amor
Aquí se explorarán plantas medicinales y aromáticas vinculadas a la tradición y la salud. Además, se escenificará un matrimonio simbólico entre la naturaleza y la historia de “La Bella y la Bestia”, ofreciendo un toque romántico y mágico al evento.
- Pérgola del patio central: música, gastronomía y recuerdos
Los asistentes encontrarán música electrónica inmersiva, una oferta gastronómica variada y recuerdos temáticos, creando un ambiente festivo, familiar y lleno de energía.
- Laguna Recreativa: paseos en bote románticos
El itinerario finaliza con paseos en bote por la laguna, brindando un momento romántico adicional para disfrutar de la noche de San Valentín en un entorno tranquilo y encantador.
Costo de entrada de “Especial Amor de Leyendas
Quienes quieran más información o comprar sus entradas pueden visitar la página oficial del parque (LINK). El ingreso tiene un costo de S/70, y el estacionamiento principal en la avenida Las Leyendas 580 estará disponible de manera gratuita para los visitantes.