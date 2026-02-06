Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Pamela López es buscada por la policía tras denuncia de su examiga y ella se desmorona

Parque de las Leyendas ofrece noche romántica para San Valentín: conoce actividades y precios

A pocos días de celebrar el Día del Amor y la Amistad, el Parque de las Leyendas preparó sorpresas para la noche del 14 de febrero.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Parque de las Leyendas ofrece noche romántica para San Valentín: conoce actividades y precios
    Parque de las Leyendas se ilumina por San Valentín: conoce costo y experiencias nocturnas. | Composición Wapa
    Parque de las Leyendas ofrece noche romántica para San Valentín: conoce actividades y precios

    Este 14 de febrero, el Parque de las Leyendas se transformará en un escenario romántico y cultural con su propuesta “Especial Amor de Leyendas”. En San Miguel, los visitantes podrán disfrutar de un recorrido nocturno repleto de sorpresas, historias ancestrales sobre el amor y experiencias multisensoriales.

    A través de sus redes sociales, el parque confirmó esta iniciativa que busca celebrar el Día de San Valentín de manera única, combinando tradición, entretenimiento y momentos memorables para parejas y familias.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ATENCIÓN | Tarifas eléctricas bajarán desde febrero de 2026: conoce cuánto se reducirá el recibo de luz mensual

    Parque de las Leyendas sorprende este San Valentín: estas son las actividades

    La noche comenzará a las 19:00 horas en el patio central, donde un cupido recibirá a los visitantes, dando inicio a un recorrido que los acercará a historias y símbolos del amor a lo largo del tiempo.

    • Huaca San Miguel: relatos de amor en civilizaciones antiguas
      Uno de los primeros puntos del itinerario será la Huaca San Miguel, donde actores caracterizados transportarán al público a las concepciones del amor en culturas ancestrales. A través de relatos simbólicos, los visitantes conocerán cómo se vivía y celebraba el afecto en distintas épocas.
    • Zona Costa: vínculos y rituales de los pingüinos
      En esta parada, un amigable pingüino y un guía experto mostrarán a los asistentes los detalles del cortejo y las relaciones entre estas aves, destacando curiosidades sobre sus hábitos y vínculos afectivos.
    • Acuario: diversidad de la vida marina
      El recorrido continuará en el acuario, donde los visitantes podrán admirar la riqueza de la vida marina en un entorno educativo y sorprendente, aprendiendo sobre la interacción y cuidado de distintas especies.
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares desde fines de febrero 2026: ¿está el tuyo?

    • Jardín Botánico: plantas y magia del amor
      Aquí se explorarán plantas medicinales y aromáticas vinculadas a la tradición y la salud. Además, se escenificará un matrimonio simbólico entre la naturaleza y la historia de “La Bella y la Bestia”, ofreciendo un toque romántico y mágico al evento.
    • Pérgola del patio central: música, gastronomía y recuerdos
      Los asistentes encontrarán música electrónica inmersiva, una oferta gastronómica variada y recuerdos temáticos, creando un ambiente festivo, familiar y lleno de energía.
    • Laguna Recreativa: paseos en bote románticos
      El itinerario finaliza con paseos en bote por la laguna, brindando un momento romántico adicional para disfrutar de la noche de San Valentín en un entorno tranquilo y encantador.

    Costo de entrada de “Especial Amor de Leyendas

    Quienes quieran más información o comprar sus entradas pueden visitar la página oficial del parque (LINK). El ingreso tiene un costo de S/70, y el estacionamiento principal en la avenida Las Leyendas 580 estará disponible de manera gratuita para los visitantes.

    SOBRE EL AUTOR:
    Parque de las Leyendas ofrece noche romántica para San Valentín: conoce actividades y precios
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Corte masivo de agua en estos TRES distritos de Lima: mira si tu zona se verá afectada hasta por 12 horas este viernes 6 y sábado 7 de febrero

    Buenas noticias para asegurados de EsSalud: Amplían cobertura familiar y estos serán los nuevos beneficiados

    WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares desde fines de febrero 2026: ¿está el tuyo?

    La mujer que engañó con su embarazo a todo el Perú y desapareció del mapa ¿En dónde está Gabriela Sevilla?

    Inquilina acumula millonaria deuda y pide US$15.000 para dejar el inmueble

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Pack x15 Botellas de Agua de 625 ml. ¡INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 10.50
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;