¡A juntar agua! Corte del servicio afectará hasta por 12 horas a CINCO DISTRITOS este 30 de enero: mira si el tuyo está en la lista

Niña con cáncer rompe el alma al confesar a su madre su mayor deseo tras pasar por doloroso tratamiento: "Mami, ya me quiero ir al cielo"

Un conmovedor video muestra a una niña con cáncer expresando su deseo de "irse al cielo" por sufrir con los tratamientos médicos, lo que dejó a los usuarios profundamente tocados.

    Niña con cáncer rompe el alma al confesar a su madre su mayor deseo tras pasar por doloroso tratamiento: "Mami, ya me quiero ir al cielo"
    Niña con cáncer le hace pedido a su madre
    Niña con cáncer rompe el alma al confesar a su madre su mayor deseo tras pasar por doloroso tratamiento: "Mami, ya me quiero ir al cielo"

    Un video se hizo viral en las redes sociales y partió el alma de los cibernautas luego de ver cómo una pequeña niña con cáncer le confiesa a su madre “querer irse al cielo” tras no resistir el dolor que le causan los tratamientos contra la enfermedad. Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y muchos mostraron su dolor ante la confesión de la menor.

    wapa.pe

    El conmovedor video de una niña que pide detener su lucha médica y genera reflexión en redes

    Un video difundido en TikTok ha provocado una fuerte reacción emocional entre los usuarios. En las imágenes, una niña aparece visiblemente afectada, con el rostro empapado en lágrimas, expresándole a su madre su deseo de poner fin a los tratamientos médicos y descansar, al sentir que la enfermedad ha marcado profundamente su vida.

    El registro, que dura poco más de un minuto, muestra a la menor recostada en una cama de hospital, vestida con una bata color agua. Con la voz quebrada y lágrimas corriendo por sus mejillas, explica a su madre el cansancio físico y emocional que arrastra, describiendo el dolor constante y las intervenciones médicas que enfrenta.

    “Mami, ya me quiero ir al cielo porque hay mucho sufrimiento y mucha enfermedad y muchos piquetes”, se le escucha decir en uno de los momentos más impactantes del video.

    Ante la súplica, la madre responde con serenidad y respeto, dejando claro que la decisión le pertenece a su hija y apelando a la fe como guía. “Tú decídelo con Jesús, mi amor. Lo que tú decidas con Jesús va a estar bien. Yo voy a estar bien”, le dice, en una escena que ha sido ampliamente comentada.

    Aunque en redes se ha señalado que el video corresponde al año 2024 y que la niña ya habría fallecido, la grabación volvió a circular y generó múltiples mensajes de reflexión.

    wapa.pe

    Usuarios reaccionan ante doloroso video

    Muchos usuarios destacaron el impacto del testimonio y lo compartieron como una invitación a pensar sobre el dolor, la empatía y las realidades que enfrentan pacientes pediátricos con enfermedades graves.

    “Dios, qué dolor”, “En dos partió mi corazón”, “Yo lloré”, “Que Dios te tenga en su mano, sin dolor, sin sufrimientos,”, “Me duele en el alma”, “Qué dolor, madre mía, que Dios te cuide mucho”, “Por favor, esto no debería pasar”, “Mi niña hermosa, me partiste el alma”, “Dios la tenga en su gloria, angelito, allá en el cielo estás para una eternidad sana y salva de este mundo cruel”, se lee en los comentarios.

    SOBRE EL AUTOR:
    Niña con cáncer rompe el alma al confesar a su madre su mayor deseo tras pasar por doloroso tratamiento: "Mami, ya me quiero ir al cielo"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    ;