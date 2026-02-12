Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ivana Yturbe se lleva sus maletas y sale del Cusco tras revelar que no se casará con Beto da Silva

Karla Tarazona furiosa deja set en vivo al escuchar que Christian Domínguez volvería con Pamela Franco

Karla Tarazona su incomodidad cuando se sugirió una posible reconciliación del cantante de cumbia con su expareja y respondió de manera tajante al sentir que se estaba involucrando a los hijos en el tema.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Karla Tarazona furiosa deja set en vivo al escuchar que Christian Domínguez volvería con Pamela Franco
    Karla Tarazona furiosa por Pamela Franco
    Karla Tarazona furiosa deja set en vivo al escuchar que Christian Domínguez volvería con Pamela Franco

    La emisión más reciente de ‘Préndete’, transmitida este 11 de febrero, estuvo cargada de tensión y dejó atónitos tanto a los televidentes como a los conductores del espacio. Un comentario que parecía inofensivo terminó desencadenando un fuerte momento en vivo entre Kurt Villavicencio y Karla Tarazona.

    Lo que inició como una charla distendida derivó rápidamente en un cruce incómodo que incluso llevó a que Tarazona abandonara el set visiblemente afectada por la situación.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Laura Spoya fue hospitalizada tras sufrir accidente vehicular en Surco: Auto quedó destrozado

    Durante el programa, la conversación abordaba episodios del pasado sentimental de algunas figuras públicas, cuando el popular ‘Metiche’ lanzó una frase que, si bien al inicio fue tomada como una broma, pronto generó malestar en el estudio.

    Kurt afirma que Dominguez regresará con Pamela Franco

    Villavicencio hizo referencia a la posibilidad de que Christian Domínguez retomara una relación con Pamela Franco, comentario que tocaba directamente la esfera personal de Karla Tarazona, actual pareja del cantante de cumbia y madre de uno de sus hijos.

    En ese momento, el conductor expresó en vivo: “Lo último sería que después de 20 años tú vuelvas con Pamela Franco. No puede ser, ya está.” Aunque la frase provocó reacciones inmediatas, la tensión escaló con la respuesta de Tarazona, quien manifestó su indignación al considerar que se había cruzado un límite, sobre todo al involucrar a menores de edad.

    Visiblemente incómoda y con un tono firme, la conductora respondió: “Tú eres ya de lo peor. De lo peor. Ser insensible, cuya mentalidad maquiavélica piensa las peores cosas de los seres humanos. Cuando te metes a hablar de esas cosas, cuando te metes a hablar de esas cosas y encima metes a niños, me parece desacertado. Bueno, ya. Eso no te voy a tolerar. Eso no te voy a aguantar. No, eso no te voy a aguantar”, expresó con dureza mientras se retiraba del set.

    wapa.pe

    Sus declaraciones marcaron un claro límite respecto a los temas que no está dispuesta a permitir, especialmente cuando se trata de su vida privada y de sus hijos. La intensidad del momento fue tal que Karla Tarazona decidió abandonar el estudio, seguida por Christian Domínguez, quien se encontraba cerca.

    La salida abrupta generó desconcierto tanto en el set como en la producción. Al aire, se escucharon comentarios tratando de entender lo ocurrido: “Oye, no. Te ha molestado. Pero Karla, Christian, ¿cómo van a dejar el programa?”, mientras el equipo intentaba manejar la situación.

    Pese a lo sucedido, el programa continuó minutos después, aunque las cámaras y micrófonos captaron lo que ocurría tras bambalinas. Desde el estudio se informó que Tarazona había bajado del set y que conversaba con integrantes de la producción para calmar los ánimos. Incluso se comentó al aire: “¿Sabes qué ha pasado? Están hablando… ahí están con nuestra productora de entretenimiento, la jefa. Y sí, pues Karla y Cristian están molestos.”

    El ambiente reflejaba que no se trató de un simple intercambio de opiniones, sino de un episodio que tocó temas sensibles. Al percatarse de la magnitud de la reacción, Kurt Villavicencio intentó suavizar la situación y señaló: “Bueno, pero Rocío, mira, si en algo de lo que yo he dicho les ha herido la susceptibilidad…”, dejando entrever que no imaginó el impacto que tendría su comentario.

    SOBRE EL AUTOR:
    Karla Tarazona furiosa deja set en vivo al escuchar que Christian Domínguez volvería con Pamela Franco
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Laura Spoya fue hospitalizada tras sufrir accidente vehicular en Surco: Auto quedó destrozado

    Ivana Yturbe se lleva sus maletas y sale del Cusco tras revelar que no se casará con Beto da Silva

    ¡ALERTA! Senamhi revela intensas lluvias por 5 días seguidos en estas ciudades del Perú

    Alejandra Baigorria anuncia que tendrá un bebé con Said Palao tras someterse a ecografía: "La reina de la fertilidad"

    ¿Qué pasó con Rosa Elvira Cartagena? La Miss Perú que mintió sobre el robo de su corona y se alejó del Perú

    Lo más vistos en Farándula

    Gianluca Lapadula toma drástica decisión tras ser captado con una misteriosa mujer: esto fue lo que hizo

    Alejandra Baigorria 'avergüenza' a Said Palao y él no se calla y le hace reclamo en vivo: "¿Qué haces? ¡Borra eso!"

    Gianluca Lapadula sería el protagonista del ampay de Magaly tras irse de fiesta con mujer que no es su esposa

    Magaly Medina regresa a la TV y promete destapar a “esposo ejemplar” captado en juergón

    Gianluca Lapadula y su historia de amor con Alessia Macrí que podría acabar por un ampay

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    d'Uchis Sweets & Cakes

    Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;