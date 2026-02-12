Karla Tarazona furiosa deja set en vivo al escuchar que Christian Domínguez volvería con Pamela Franco

Karla Tarazona su incomodidad cuando se sugirió una posible reconciliación del cantante de cumbia con su expareja y respondió de manera tajante al sentir que se estaba involucrando a los hijos en el tema.

La emisión más reciente de ‘Préndete’, transmitida este 11 de febrero, estuvo cargada de tensión y dejó atónitos tanto a los televidentes como a los conductores del espacio. Un comentario que parecía inofensivo terminó desencadenando un fuerte momento en vivo entre Kurt Villavicencio y Karla Tarazona.

Lo que inició como una charla distendida derivó rápidamente en un cruce incómodo que incluso llevó a que Tarazona abandonara el set visiblemente afectada por la situación.

Durante el programa, la conversación abordaba episodios del pasado sentimental de algunas figuras públicas, cuando el popular ‘Metiche’ lanzó una frase que, si bien al inicio fue tomada como una broma, pronto generó malestar en el estudio.

Kurt afirma que Dominguez regresará con Pamela Franco

Villavicencio hizo referencia a la posibilidad de que Christian Domínguez retomara una relación con Pamela Franco, comentario que tocaba directamente la esfera personal de Karla Tarazona, actual pareja del cantante de cumbia y madre de uno de sus hijos.

En ese momento, el conductor expresó en vivo: “Lo último sería que después de 20 años tú vuelvas con Pamela Franco. No puede ser, ya está.” Aunque la frase provocó reacciones inmediatas, la tensión escaló con la respuesta de Tarazona, quien manifestó su indignación al considerar que se había cruzado un límite, sobre todo al involucrar a menores de edad.

Visiblemente incómoda y con un tono firme, la conductora respondió: “Tú eres ya de lo peor. De lo peor. Ser insensible, cuya mentalidad maquiavélica piensa las peores cosas de los seres humanos. Cuando te metes a hablar de esas cosas, cuando te metes a hablar de esas cosas y encima metes a niños, me parece desacertado. Bueno, ya. Eso no te voy a tolerar. Eso no te voy a aguantar. No, eso no te voy a aguantar”, expresó con dureza mientras se retiraba del set.

Sus declaraciones marcaron un claro límite respecto a los temas que no está dispuesta a permitir, especialmente cuando se trata de su vida privada y de sus hijos. La intensidad del momento fue tal que Karla Tarazona decidió abandonar el estudio, seguida por Christian Domínguez, quien se encontraba cerca.

La salida abrupta generó desconcierto tanto en el set como en la producción. Al aire, se escucharon comentarios tratando de entender lo ocurrido: “Oye, no. Te ha molestado. Pero Karla, Christian, ¿cómo van a dejar el programa?”, mientras el equipo intentaba manejar la situación.

Pese a lo sucedido, el programa continuó minutos después, aunque las cámaras y micrófonos captaron lo que ocurría tras bambalinas. Desde el estudio se informó que Tarazona había bajado del set y que conversaba con integrantes de la producción para calmar los ánimos. Incluso se comentó al aire: “¿Sabes qué ha pasado? Están hablando… ahí están con nuestra productora de entretenimiento, la jefa. Y sí, pues Karla y Cristian están molestos.”