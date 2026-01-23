El actor de la popular serie y chico reality estaría viviendo un romance con Sirena Ortiz, tras compartir ambos cariñosas fotos y videos que avivan los rumores.

Integrante de 'EEG' estaría iniciando una relación con la actriz Sirena Ortiz. | Composición Wapa | Instagram

Integrante de 'EEG' estaría iniciando una relación con la actriz Sirena Ortiz. | Composición Wapa | Instagram

Sirena Ortiz y Gabriel Meneses se colocaron en el centro de la atención mediática luego de una revelación inesperada. Durante la emisión de Esto es guerra, la producción difundió imágenes inéditas que evidenciarían un vínculo sentimental entre el actor y la artista nacional, generando sorpresa en el set y despertando una ola de reacciones entre los seguidores del reality.

EEG exponen beso de Sirena Ortiz y Gabriel Meneses

Todo se habría iniciado cuando la actriz compartió un video de tono romántico junto al joven actor en su lista de close friends de Instagram, sin pensar que las imágenes terminarían llegando a personas fuera de su círculo más cercano. Días antes, ambos ya habían dejado algunas señales al publicar contenidos del concierto de Bad Bunny, al que asistieron juntos y donde se les vio disfrutando del momento.

Aunque intentaron manejar la situación con discreción, el material terminó en manos de la producción del reality, que decidió difundirlo durante una transmisión en vivo. Las imágenes evidenciaron la cercanía y complicidad de la pareja, generando sorpresa entre los conductores y una ola de comentarios al quedar claro que su vínculo iría más allá de una simple amistad.

Quién es Sirena Ortiz, la actriz que suena para EEG

Sirena Luisa Ortiz Vilela nació en Lima el 10 de agosto de 1995 y logró consolidar una destacada trayectoria en la televisión peruana. Su salto a la fama llegó con el papel protagónico de Sara Bravo en la exitosa serie De vuelta al barrio.