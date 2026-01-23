Integrante de 'EEG' estaría iniciando una relación con Sirena Ortiz y románticas fotos lo confirmaríanÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Sirena Ortiz y Gabriel Meneses se colocaron en el centro de la atención mediática luego de una revelación inesperada. Durante la emisión de Esto es guerra, la producción difundió imágenes inéditas que evidenciarían un vínculo sentimental entre el actor y la artista nacional, generando sorpresa en el set y despertando una ola de reacciones entre los seguidores del reality.
LEE MÁS: Futbolistas de Alianza Lima, Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco son denunciados por presunto abuso sexual
EEG exponen beso de Sirena Ortiz y Gabriel Meneses
Todo se habría iniciado cuando la actriz compartió un video de tono romántico junto al joven actor en su lista de close friends de Instagram, sin pensar que las imágenes terminarían llegando a personas fuera de su círculo más cercano. Días antes, ambos ya habían dejado algunas señales al publicar contenidos del concierto de Bad Bunny, al que asistieron juntos y donde se les vio disfrutando del momento.
Aunque intentaron manejar la situación con discreción, el material terminó en manos de la producción del reality, que decidió difundirlo durante una transmisión en vivo. Las imágenes evidenciaron la cercanía y complicidad de la pareja, generando sorpresa entre los conductores y una ola de comentarios al quedar claro que su vínculo iría más allá de una simple amistad.
TAMBIÉN LEE: Novia de Sergio Peña toma drástica medida tras grave denuncia por presunto abuso en contra del futbolista
Quién es Sirena Ortiz, la actriz que suena para EEG
Sirena Luisa Ortiz Vilela nació en Lima el 10 de agosto de 1995 y logró consolidar una destacada trayectoria en la televisión peruana. Su salto a la fama llegó con el papel protagónico de Sara Bravo en la exitosa serie De vuelta al barrio.
En la actualidad, comparte roles en la pantalla chica junto a su hermana gemela, Raysa Ortiz, en la producción Los otros Concha, transmitida por América TV. Su experiencia actoral y la reciente atención mediática la convierte