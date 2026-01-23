Wapa.pe
Aunque el futbolista Sergio Peña mantiene sus fotos junto a ella, tomó una drástica decisión en redes sociales tras la denuncia que lo involucra.

    Tras conocerse la denuncia de una joven argentina contra el futbolista Sergio Peña y sus compañeros Carlos Zambrano y Miguel Trauco por un presunto abuso sexual, el jugador decidió pronunciarse públicamente este jueves 22 de enero para negar cualquier implicancia en el caso.

    No obstante, en medio de la controversia, su novia Camila llamó la atención al tomar una decisión en redes sociales, una medida que muchos interpretan como una forma de protegerse ante la exposición mediática y el delicado momento.

    ¿Qué medida tono la novia de Sergio Peña?

    Mediante un comunicado oficial, Sergio Peña se manifestó sobre la denuncia presentada por una joven argentina, en la que se le acusa de presunto abuso sexual, para rechazar cualquier responsabilidad y asegurar que colaborará con las autoridades a fin de que se esclarezcan los hechos. No obstante, su pareja adoptó una medida que no pasó desapercibida y generó comentarios en redes sociales.

    La determinación de Camila fue restringir el acceso a su cuenta de Instagram, colocándola en modo privado y dejando de aceptar nuevas solicitudes. Con ello, buscaría resguardar su intimidad y evitar la exposición pública, pese a que el futbolista aún la sigue y conserva las fotografías que ambos comparten.

    Cabe señalar que, hasta ahora, Carlos Zambrano y Miguel Trauco no han emitido declaraciones públicas sobre la denuncia que afrontan junto a su compañero. En tanto, se conoció que Alianza Lima decidió apartar de manera indefinida a los tres futbolistas.

    Sergio Peña niega abuso contra la joven argentina

    "Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia. Soy plenamente consciente de la gravedad de la denuncia. Por ello, quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante. Condeno enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer; es un tema de máxima sensibilidad que debe ser tratado con la seriedad y el cuidado que merece", se lee en el comunicado de Sergio Peña.

