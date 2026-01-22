Wapa.pe
Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, toma drástica decisión tras denuncia por presunto abuso

Sergio Peña niega rotundamente haber sido parte del presunto abuso contra mujer argentina

Sergio Peña se pronuncia y rechaza acusaciones en su contra. 

    Sergio Peña niega rotundamente haber sido parte del presunto abuso contra mujer argentina
    Sergio Peña NIEGA ROTUNDAMENTE haber sido parte del presunto abuso contra mujer argentina | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Sergio Peña niega rotundamente haber sido parte del presunto abuso contra mujer argentina

    Lo más reciente. Tras hacerse pública la denuncia por presunto abuso sexual que involucra a tres futbolistas de Alianza Lima, Sergio Peña decidió pronunciarse mediante un comunicado oficial en el que rechazó de manera contundente las acusaciones en su contra, así como las que lo relacionan con Carlos Zambrano y Miguel Trauco. Además, el jugador manifestó su rechazo absoluto a cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

    Sergio Peña rompe su silencio luego de ser denunciado por presunto abuso

    A través de sus redes sociales, específicamente en su cuenta de Instagram, el mediocampista blanquiazul difundió un mensaje extenso dirigido a la opinión pública, donde afirmó que no ha cometido ningún acto ilícito contra la joven argentina que presentó la denuncia y aseguró que colaborará con las autoridades para que el caso sea esclarecido.

    PUEDES LEER: Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña deciden 'huir' tras ser denunciados por presunto abuso sexual: "No quisieron"

    "Me veo en la obligación de pronunciarme y evitar especulaciones que dañen mi honorabilidad y carrera. Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia. Soy plenamente consciente de la gravedad de la denuncia. Por ello, quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante. Condeno enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer; es un tema de máxima sensibilidad que debe ser tratado con la seriedad y el cuidado que merece", compartió Sergio Peña.

    Si bien no hizo referencia directa a sus compañeros Carlos Zambrano y Miguel Trauco, el futbolista dejó en claro que se someterá a las investigaciones correspondientes. "Las autoridades competentes serán las encargadas de investigar y esclarecer los hechos. Confío en que la justicia actuará con la diligencia necesaria para llegar a la verdad y evitar un daño mayor a las personas involucradas. (...) Colaboraré en todo lo que sea necesario, con la calma de quien sabe que no ha cometido ningún delito", se lee en su comunicado.

    Alianza Lima toma medidas contra los jugadores implicados

    Desde el club íntimo también se emitió un pronunciamiento oficial informando que los tres futbolistas fueron apartados del plantel principal mientras se desarrolla el proceso. "El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino de los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno", informó Alianza Lima.

    Sergio Peña niega rotundamente haber sido parte del presunto abuso contra mujer argentina
