Melissa Paredes revela la razón por la que Rodrigo Cuba habría trasquilado el cabello de su hija

Riesgos en el verano: acudir a playas no saludables puede provocar infecciones gastrointestinales y oculares

Más de 50 playas de Lima no son aptas para bañistas. Digesa advierte riesgos de infecciones y recomienda consultar Verano Saludable.

    Estas son las consecuencias de asistir a playas no saludables.
    El inicio del verano en Lima llega con una alerta sanitaria que no pasa desapercibida. En la última semana de 2025, más de 50 playas de la capital fueron calificadas como “no saludables”, una condición que representa un riesgo para quienes planean acudir masivamente a los balnearios durante la temporada estival.

    Las autoridades sanitarias advierten que la situación puede variar semana a semana, pero recalcan la importancia de informarse antes de salir de casa. La recomendación principal es clara: solo ingresar a playas que estén oficialmente aptas para el baño, a fin de evitar problemas de salud que suelen incrementarse en esta época del año.

    Verano 2026: Minsa advierte que más de 50 playas de Lima no son aptas para bañistas

    ¿Por qué tantas playas no están aptas para los bañistas?

    Carlos Collantes, biólogo y vocero de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), explicó que la evaluación de las playas se basa en inspecciones semanales y en criterios técnicos que determinan si un balneario es seguro o no para el público.

    En declaraciones a la Agencia Andina, el especialista detalló que uno de los puntos clave es el análisis del agua de mar. “El análisis de la calidad del agua consiste en identificar la presencia de una bacteria, que es un indicador bacteriológico fecal”, señaló. Y agregó: “Si está por encima de valores límites, estamos hablando de contaminación del agua”.

    Esta contaminación precisó Collantes, puede tener consecuencias directas en la salud de los veraneantes, especialmente cuando ingresan al mar o tienen contacto prolongado con la arena contaminada.

    Riesgos para la salud y enfermedades más frecuentes

    El vocero de Digesa advirtió que el ingreso a playas no aptas puede derivar en diversas afecciones. “Muchas veces las personas ingresan y en algunas ocasiones pueden sufrir infecciones gastrointestinales, infecciones a la piel o infecciones oculares que se quieren evitar”, indicó.

    Entre los cuadros más comunes mencionó: “Estamos hablando de diarrea y conjuntivitis, que son las más más comunes, pero también heridas en la piel en personas con un sistema inmunológico bajo”. Estas infecciones suelen intensificarse cuando no existen servicios higiénicos adecuados o cuando la arena presenta altos niveles de contaminación.

    Las inspecciones también toman en cuenta factores como la limpieza del entorno, la presencia de tachos de basura y la disponibilidad de baños públicos, elementos que influyen directamente en la calificación final de cada playa.

    Parque de las Leyendas 2026: qué documentos permiten ingresar GRATIS todo el año y quiénes pagan entrada regular

    Cómo saber si una playa está apta antes de visitarla

    Para evitar riesgos innecesarios, Digesa recomienda a la población consultar la plataforma digital Verano Saludable, donde se publica información actualizada sobre el estado de las playas de Lima y otras regiones del país. Esta herramienta permite conocer si un balneario cuenta con condiciones adecuadas según tres criterios: calidad del agua, limpieza y servicios higiénicos.

    Además, Collantes sugirió verificar los banderines colocados en las playas: azul, si la playa es saludable, o rojo, si no es apta para el baño. A ello se suman recomendaciones básicas como usar protector solar, mantenerse hidratado y no dejar basura, acciones que ayudan a reducir riesgos y contribuyen a un verano más seguro para todos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;