Riesgos en el verano: acudir a playas no saludables puede provocar infecciones gastrointestinales y oculares

Más de 50 playas de Lima no son aptas para bañistas. Digesa advierte riesgos de infecciones y recomienda consultar Verano Saludable .

El inicio del verano en Lima llega con una alerta sanitaria que no pasa desapercibida. En la última semana de 2025, más de 50 playas de la capital fueron calificadas como “no saludables”, una condición que representa un riesgo para quienes planean acudir masivamente a los balnearios durante la temporada estival.

Las autoridades sanitarias advierten que la situación puede variar semana a semana, pero recalcan la importancia de informarse antes de salir de casa. La recomendación principal es clara: solo ingresar a playas que estén oficialmente aptas para el baño, a fin de evitar problemas de salud que suelen incrementarse en esta época del año.

¿Por qué tantas playas no están aptas para los bañistas?

Carlos Collantes, biólogo y vocero de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), explicó que la evaluación de las playas se basa en inspecciones semanales y en criterios técnicos que determinan si un balneario es seguro o no para el público.

En declaraciones a la Agencia Andina, el especialista detalló que uno de los puntos clave es el análisis del agua de mar. “El análisis de la calidad del agua consiste en identificar la presencia de una bacteria, que es un indicador bacteriológico fecal”, señaló. Y agregó: “Si está por encima de valores límites, estamos hablando de contaminación del agua”.

Esta contaminación precisó Collantes, puede tener consecuencias directas en la salud de los veraneantes, especialmente cuando ingresan al mar o tienen contacto prolongado con la arena contaminada.

Riesgos para la salud y enfermedades más frecuentes

El vocero de Digesa advirtió que el ingreso a playas no aptas puede derivar en diversas afecciones. “Muchas veces las personas ingresan y en algunas ocasiones pueden sufrir infecciones gastrointestinales, infecciones a la piel o infecciones oculares que se quieren evitar”, indicó.

Entre los cuadros más comunes mencionó: “Estamos hablando de diarrea y conjuntivitis, que son las más más comunes, pero también heridas en la piel en personas con un sistema inmunológico bajo”. Estas infecciones suelen intensificarse cuando no existen servicios higiénicos adecuados o cuando la arena presenta altos niveles de contaminación.

Las inspecciones también toman en cuenta factores como la limpieza del entorno, la presencia de tachos de basura y la disponibilidad de baños públicos, elementos que influyen directamente en la calificación final de cada playa.

Cómo saber si una playa está apta antes de visitarla

Para evitar riesgos innecesarios, Digesa recomienda a la población consultar la plataforma digital Verano Saludable, donde se publica información actualizada sobre el estado de las playas de Lima y otras regiones del país. Esta herramienta permite conocer si un balneario cuenta con condiciones adecuadas según tres criterios: calidad del agua, limpieza y servicios higiénicos.