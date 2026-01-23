El Instituto Nacional de Salud reporta 40 casos de mordeduras de arañas caseras y un deceso en Ucayali, alertando sobre la amenaza que representan en verano.

Reportes del Instituto Nacional de Salud (INS) registraron cuarenta casos de mordeduras de arañas caseras y el deceso de un menor en Ucayali. Durante el verano, las presencias de estas pequeñas arañas pueden convertirse en una amenaza silenciosa para los hogares, por lo que las autoridades alertaron a tomar las medidas preventivas. ¿Cómo puedes identificarla y qué debes hacer en caso de sufrir una mordedura?

¿Cómo identificar una araña casera? Estas son sus características

La Loxosceles laeta, conocida popularmente como araña casera, es considerada una de las especies más riesgosas que puede habitar en viviendas. Su aparición suele incrementarse durante los meses de calor, cuando las altas temperaturas favorecen su reproducción y la presencia de insectos, su principal fuente de alimento. A este escenario se suma el impacto de las lluvias intensas y los huaicos, fenómenos que han modificado su entorno natural y provocado que estos arácnidos busquen resguardo dentro de los hogares, aumentando el contacto con las personas.

Este tipo de araña puede alcanzar hasta cuatro centímetros de tamaño, presenta una tonalidad marrón y se caracteriza por esconderse en zonas poco iluminadas, grietas, detrás de muebles, clósets o rincones de difícil acceso. Sobre su convivencia cercana con las personas, el infectólogo Máximo Espinoza explicó: “Estas arañitas están adaptadas a vivir cerca del ser humano, porque el hogar les ofrece refugio, alimento y las condiciones adecuadas para sobrevivir”, dijo en canal N.

Su dieta está compuesta principalmente por insectos como cucarachas, moscas y grillos, y no se trata de una especie agresiva. Las mordeduras se producen casi siempre de manera accidental, cuando el animal es presionado al ponerse la ropa, al dormir o al mover objetos donde suele esconderse. En ese sentido, Espinoza detalló que “la mordedura suele producirse durante la noche, cuando la persona se mueve en la cama o al roce con las paredes”.

Los efectos de una mordedura pueden variar desde manifestaciones leves en la piel hasta cuadros severos, como necrosis progresiva, dolor intenso y complicaciones que comprometen órganos internos.

¿Qué hacer de inmediato ante la mordedura de una araña casera?

Frente a una posible mordedura, la prioridad es evitar que el veneno se disperse por el cuerpo. Para ello, se recomienda mantener completamente inmóvil el área comprometida, reduciendo al mínimo cualquier movimiento que acelere la absorción de la toxina. El control del desplazamiento es clave mientras se busca atención médica especializada.

El médico infectólogo Máximo Espinoza recalcó la importancia de esta acción inicial y advirtió sobre prácticas que pueden agravar la situación. “La extremidad debe mantenerse completamente quieta, utilizando una tablilla o vendaje suave. Si la mordedura es en la mano, no debe moverse ni un dedo”, señaló. Asimismo, insistió en no recurrir a tratamientos caseros, evitar cortes o succión de la herida y abstenerse de aplicar cremas o sustancias sin indicación profesional.

Desde el Ministerio de Salud informaron que los establecimientos hospitalarios del país cuentan con suero antiveneno, el cual es más efectivo si se administra dentro de las primeras cuatro horas posteriores al accidente. Acudir de inmediato a un centro de salud puede marcar la diferencia entre una recuperación favorable y la aparición de complicaciones severas. En caso de dudas o emergencias, la Línea 113 del Minsa ofrece orientación permanente durante las 24 horas.

¿Cuáles son los síntomas y riesgos tras una mordedura de araña casera?

La mordedura de una araña casera puede pasar desapercibida al inicio, pero horas después aparecen síntomas como ardor intenso, fiebre, náuseas, dolores musculares, enrojecimiento e hinchazón de la piel, que en casos graves pueden derivar en necrosis. Aunque los cuadros severos son poco frecuentes, el infectólogo Máximo Espinoza advirtió que pueden ser letales si no se actúa a tiempo.