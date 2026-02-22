La ATU lanzó un canal público que permite a los padres verificar si las movilidades escolares y sus conductores están autorizados.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), dependiente del Ministerio de Transporte (MTC), lanzó un canal de acceso público que permite a los padres verificar qué movilidades escolares están autorizadas para operar este año.

Esta medida busca reforzar la seguridad de los estudiantes, ya que, ante los crecientes índices de inseguridad ciudadana, el registro de vehículos y conductores garantiza que los escolares viajen únicamente en transportes legalmente facultados para prestar el servicio en los colegios del país.

¿Cómo verificar que una movilidad está autorizada por ATU?

Según la ATU, para verificar que un vehículo esté autorizado, los interesados deben ingresar al enlace oficial habilitado por la entidad. El proceso es simple: solo hay que ingresar la placa del auto para acceder a información detallada, como modelo, marca, estado, tiempo de circulación, fecha de vigencia, constancia de habilitación y titular autorizado.

Para consultar los datos del conductor, se debe usar otro enlace de la ATU: sistemas.atu.gob.pe/ConsultaCredencial/, donde se puede corroborar la información con DNI, carnet de extranjería, PTP (Permiso Temporal de Permanencia) o CSR (Calidad Migratoria Especial Residente).

El sistema permite conocer si el operador está activo como movilidad escolar, además de su credencial, modalidad y periodo autorizado para ejercer.