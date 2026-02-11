Minedu asigna vacantes para la matrícula digital 2026 desde el 10 de febrero. Los padres pueden verificar el estado de las solicitudes para el próximo año escolar.

El Ministerio de Educación (Minedu) comenzó la asignación de las vacantes de la matrícula digital 2026 a partir de este 10 de febrero. Desde esa fecha, los padres podrán ingresar a un link para poder verificar cuál es el estado de las solicitudes y si los menores lograron alcanzara una vacante para el siguiente año escolar que inicia el siguiente 16 de marzo.

¿Dónde verificar si tu hijo logró obtener una vacante?

De acuerdo a Minedu, del 10 al 16 febrero se podrá revisar cuál es el estado de la solicitud en Lima Metropolitana. Por su parte, otras regiones podrán consultar desde el 9 al 13 del mes en curso.

Para hacer la verificación debes ingresar a la página web habilitada por el Minedu en este enlace y tener a la mano las credenciales para iniciar la consulta y verificar si la vacante se asignó al estudiante en el colegio escogido. En esta oportunidad, se registraron más de 331.000 solicitudes.

Si al ingresar, puedes visualizar un mensaje que dice “Vacante asignada”, esto significa que el estudiante logró obtener la vacante y el paso siguiente a dar es completar la matrícula. Aquí recibirá el reglamento interno y la ficha única. En el caso de que el mensaje sea lo contrario “no alcanzó vacante”, la recomendación es poder evaluar el resto de solicitudes hechas en colegios diferentes.

¿Cómo se asignan las vacantes y qué sigue en el proceso?

El Ministerio de Educación recuerda que la distribución de vacantes no se define por quién se inscribió primero. El sistema evalúa criterios establecidos, como tener hermanos en el mismo colegio, la condición de discapacidad del estudiante y la cercanía del domicilio a la institución educativa.

Tras la publicación de resultados, el siguiente paso será el registro en el SIAGIE, que se realizará del 17 de febrero al 4 de marzo. Durante ese plazo, los colegios deberán formalizar la inscripción de los alumnos que lograron una vacante. En paralelo, del 17 de febrero al 5 de marzo, los padres o tutores tendrán que presentar la documentación requerida para completar la matrícula.

¿Qué ocurre si no obtuvo vacante?