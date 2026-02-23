Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡Sin agua por 8 horas! Sedapal confirma corte de agua este 23 de febrero: revisa si tu distrito está afectado

Marisel Linares toma DRÁSTICA MEDIDA tras no acudir a citación policial por muerte de Lizeth Marzano

La representante de Willax Televisión aclaró que, si bien el vehículo está registrado a su nombre, no era quien lo manejaba cuando ocurrió el accidente; sin embargo, no acudió al llamado de la Policía.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Marisel Linares toma DRÁSTICA MEDIDA tras no acudir a citación policial por muerte de Lizeth Marzano
    Marisel Linarez toma drástica medida
    Marisel Linares toma DRÁSTICA MEDIDA tras no acudir a citación policial por muerte de Lizeth Marzano

    La periodista Marisel Linares no acudió a la citación policial como parte de las diligencias por la muerte de la deportista Lizeth Marzano, quien falleció tras ser atropellada por un vehículo en el distrito de San Isidro. Las indagaciones señalan que el presunto conductor responsable sería Adrián Villar, hijastro de la comunicadora.

    El caso cobra mayor gravedad debido a que Linares, personaje público y propietaria registral del automóvil implicado, no cumplió con brindar su declaración ante la Policía pese a haber sido citada formalmente. Esta omisión ha incrementado las sospechas sobre un eventual encubrimiento y una posible obstrucción a la justicia.

    wapa.pe

    LEE MÁS: PNP pidió la detención de Adrián Villar y Marisel Linares por la muerte de Lizeth Marzano, pero Fiscalía no lo hizo

    Marisel Linares adopta una drástica decisión tras no acudir

    Según pudo verificar Wapa.pe, la periodista vinculada a Willax Televisión optó por cerrar su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que venía recibiendo numerosos mensajes críticos de usuarios que la acusaban de proteger al presunto responsable del fatal accidente.

    wapa.pe

    "Di el nombre de la persona que vendiste el auto, si no seras tambien culpable", "Estás poniendo de tu parte para quedar peor", "O sea salgo a correr y viene un carro a nombre de una periodista y aquí no paso nada", fueron algunos de los comentarios dirigidos a la comunicadora, luego de que difundiera un comunicado en el que afirmaba que ya no era dueña del vehículo.

    La muerte de Lizeth Marzano

    El deporte nacional atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento de Lizeth Marzano Noguera, destacada multicampeona nacional de apnea y buceo libre. El accidente de tránsito ocurrió el martes 17, alrededor de las 11:20 p.m., en San Isidro. De acuerdo con el informe policial, la atleta de 33 años realizaba su entrenamiento habitual cuando corría en los alrededores del Lima Golf Club y fue impactada por un automóvil.

    Las cámaras de seguridad analizadas por el equipo de investigación captaron el instante en que un vehículo Chevrolet de color gris oscuro invadió la acera en la cuadra 9 de la avenida Camino Real. El auto, que circulaba a alta velocidad, derribó un árbol antes de arremeter violentamente contra la deportista. Tras el impacto, el conductor no brindó auxilio y se dio a la fuga, tomando rumbo desconocido.

    SOBRE EL AUTOR:
    Marisel Linares toma DRÁSTICA MEDIDA tras no acudir a citación policial por muerte de Lizeth Marzano
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Marisel Linares toma DRÁSTICA MEDIDA tras no acudir a citación policial por muerte de Lizeth Marzano

    ¡Sin agua por 8 horas! Sedapal confirma corte de agua este 23 de febrero: revisa si tu distrito está afectado

    Esta es la carrera mejor pagada en Perú este 2026, según el Ministerio de Trabajo

    SENAMHI emite alerta roja: luvias torrenciales impactarán en estos tres departamentos del país por 24 horas

    Temblor en Perú hoy, 22 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    Lo más vistos en Ocio

    ¿Cómo saber si tengo denuncias en mi contra este 2026 solo con tu DNI?

    Vidente Agatha Lys hace ATERRADORA PREDICCIÓN de terremoto en Perú y confirma cuándo ocurriría: “Estemos preparados”

    Consulta con tu DNI cuántos hijos tiene una persona: guía práctica para hacerlo rápido en Reniec

    DNI electrónico GRATIS: estos peruanos podrán obtenerlo sin pagar y así puedes verificar si calificas

    Mujer estalla en llanto EN VIVO al enterarse de la muerte del papa Francisco: "No lo puedo creer"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;