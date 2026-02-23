La representante de Willax Televisión aclaró que, si bien el vehículo está registrado a su nombre, no era quien lo manejaba cuando ocurrió el accidente; sin embargo, no acudió al llamado de la Policía .

La periodista Marisel Linares no acudió a la citación policial como parte de las diligencias por la muerte de la deportista Lizeth Marzano, quien falleció tras ser atropellada por un vehículo en el distrito de San Isidro. Las indagaciones señalan que el presunto conductor responsable sería Adrián Villar, hijastro de la comunicadora.

El caso cobra mayor gravedad debido a que Linares, personaje público y propietaria registral del automóvil implicado, no cumplió con brindar su declaración ante la Policía pese a haber sido citada formalmente. Esta omisión ha incrementado las sospechas sobre un eventual encubrimiento y una posible obstrucción a la justicia.

Marisel Linares adopta una drástica decisión tras no acudir

Según pudo verificar Wapa.pe, la periodista vinculada a Willax Televisión optó por cerrar su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que venía recibiendo numerosos mensajes críticos de usuarios que la acusaban de proteger al presunto responsable del fatal accidente.

"Di el nombre de la persona que vendiste el auto, si no seras tambien culpable", "Estás poniendo de tu parte para quedar peor", "O sea salgo a correr y viene un carro a nombre de una periodista y aquí no paso nada", fueron algunos de los comentarios dirigidos a la comunicadora, luego de que difundiera un comunicado en el que afirmaba que ya no era dueña del vehículo.

La muerte de Lizeth Marzano

El deporte nacional atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento de Lizeth Marzano Noguera, destacada multicampeona nacional de apnea y buceo libre. El accidente de tránsito ocurrió el martes 17, alrededor de las 11:20 p.m., en San Isidro. De acuerdo con el informe policial, la atleta de 33 años realizaba su entrenamiento habitual cuando corría en los alrededores del Lima Golf Club y fue impactada por un automóvil.