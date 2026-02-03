Wapa.pe
Sedapal anuncia corte de agua en cuatro distritos para el 3 y 4 de febrero: mira si el tuyo se verá afectado

Rodrigo González cuestiona a Samahara Lobatón por no denunciar a Bryan Torres tras agresión: "Defiende lo indefendible"

Rodrigo González criticó duramente a Samahara Lobatón tras evitar condenar la agresión registrada en video filtrado. ¿Qué dijo?

    Rodrigo González cuestiona a Samahara Lobatón por no denunciar a Bryan Torres tras agresión: "Defiende lo indefendible”
    Las recientes declaraciones de Samahara Lobatón en televisión reavivaron la polémica sobre la presunta agresión de su expareja Bryan Torres y desataron la dura reacción de Rodrigo González. El conductor no dudó en cuestionarla públicamente tras enterarse de que la influencer se negó a denunciarlo y evitó criticarlo, pese a la difusión de un video que evidenciaría el incidente. Todo ocurrió luego de su entrevista en el estreno del programa ‘Sin más que decir’ de María Pía Copello.

    Rodrigo González lanza critica a Samahara Lobatón

    En ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González criticó a Samahara Lobatón por no condenar públicamente a Bryan Torres tras la difusión del video de agresión. Señaló que su actitud pone en riesgo a los menores y cuestionó que priorice las consecuencias legales sobre la seguridad y bienestar de sus hijos.

    “Parece mentira escuchar hablar tanta insensatez, defendiendo lo indefendible, está hablando estupideces. No hay nada peor que una tonta con iniciativa y todavía habla como si fuera lúcida e inteligente”, expresó Rodrigo González visiblemente molesto. Sus comentarios subieron de tono al referirse directamente al presunto episodio de agresión captado en video. “No tengo nada más que ver que te sacaron la miércoles en tu casa, que te intentaba asfixiar con la almohada y te daba golpes”, agregó.

    Rodrigo González concluyó su intervención con críticas sumamente fuertes hacia Samahara, calificando su actitud como irremediable desde su perspectiva. En sus palabras: “Tú pareces ser un caso perdido, una enferma terminal mental, hasta no provoca avalarte, debes estar muy fuera de sí, muy perdida, porque aunque tu madre y tu familia intente ayudarte, basta ver que es un camino perdido”, sentenció.

    Samahara Lobatón asegura que sus hijos no corren ningún riesgo

    Ante las críticas recibidas, Samahara Lobatón reafirmó en la entrevista televisiva que sus hijos no se encuentran en un entorno hostil y aseguró que no existe ningún riesgo para ellos. Indicó que está dispuesta a que las autoridades realicen evaluaciones en su hogar para constatar la situación.

    Además, negó que los menores hayan estado expuestos a violencia, contradiciendo las interpretaciones surgidas tras la difusión del video. La influencer señaló que actualmente recibe terapia psicológica como parte de su proceso personal y enfatizó que no está obligada a revelar a los medios las medidas que toma para proteger a sus hijos y a sí misma.

    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

