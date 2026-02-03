Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, lunes 2 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

Falleció mamá de Pedro Gallese, arquero de la selección peruana: club Deportivo Cali confirma con sentidas palabras

Deportivo Cali informó mediante un comunicado el fallecimiento de Tatiana Quiroz Alosilla, madre del arquero de la selección peruana.

    Pedro Gallese atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El arquero de la selección peruana, hoy en Deportivo Cali, perdió a su madre, Tatiana Quiroz Alosilla. El club colombiano confirmó la noticia mediante un comunicado oficial. La partida de una figura clave en su vida personal y profesional generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, donde hinchas y colegas expresaron su solidaridad con el portero de 35 años.

    Murió la mamá de Pedro Gallese, capitán de la selección peruana

    Mediante una publicación oficial, Deportivo Cali dedicó un mensaje al arquero de la selección peruana y a sus seres queridos. Cabe señalar que su madre ocupó un rol fundamental en la vida del futbolista, quien en distintas oportunidades destacó la influencia decisiva que tuvo tanto en su crecimiento personal como en su trayectoria profesional. En el comunicado se puede leer:

    "El Club Profesional Deportivo Cali S.A. lamenta profundamente el fallecimiento de la señora Tatiana Quiroz Alosilla, madre de nuestro jugador Pedro Gallese. Extendemos un mensaje de solidaridad, fortaleza y acompañamiento en estos momentos difíciles a Pedro, a su familia, amigos y seres queridos. Que el recuerdo de su amor y su legado permanezcan siempre en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de compartir su vida", se lee en la redes sociales del elenco caleño.

    Federación Peruana de Fútbol envía condolencias

    Mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol manifestó su pesar por el fallecimiento de la madre de Pedro Gallese, capitán de la ‘bicolor’ y participante en el Mundial de Rusia 2018. “Elevamos una oración por su eterno descanso y nos unimos a su familia y amigos en estos momentos de profundo dolor”, señaló la entidad.

    La memoria de Tatiana Quiroz Alosilla permanece viva entre quienes la conocieron y, sobre todo, en el corazón del arquero, que atraviesa una etapa sumamente dura. Tanto la institución como los hinchas se muestran cercanos a su capitán, con el deseo de que halle la fortaleza necesaria para sobreponerse y seguir adelante con su carrera.

    Gallese y la historia que marcó su infancia

    Pedro Gallese asumió la capitanía de la selección peruana durante la gira que el equipo realizó en noviembre de 2025. Previo al empate frente al conjunto local, el arquero emocionó a sus compañeros con una arenga en la que evocó un difícil momento de su niñez junto a su madre.

    "No había chocolatada ni regalos, no había nada. En un cuartito, mi mamá y mis dos hermanos. Yo veía a mi mamá llorando porque no tenía para darnos más cosas. Yo levanté la cabeza y le dije: mamá, vamos a salir de esta. Es una anécdota muy fuerte que siempre me lo repito cuando tengo un reto importante, cuando me toca algo duro. Y digo, si he salido de eso, puedo salir de cualquier cosa", mencionó el popular 'Pulpo'

    ;