Monserrat Seminario rompe en llanto al anunciar que Melcochita le terminó tras 17 años juntos

¿Paco Bazán se lanza como cantante? Conductor sorprendió a Susana Alvarado con romántico tema: "Una canción de amor..."

Luego de celebrar su aniversario, Paco Bazán sorprendió a Susana Alvarado de Corazón Serrano al dedicarle un romántico tema de Gian Marco.

    Paco Bazán sorprende a Susana Alvarado cantándole romántico tema. | Composición Wapa
    ¡Muy enamorados! Paco Bazán y Susana Alvarado vivieron un tierno momento que cautivó a sus seguidores. El conductor sorprendió a la cantante de Corazón Serrano al interpretarle el romántico tema “Una canción de amor” de Gian Marco.

    La emotiva dedicación conmovió a Susana, quien no dudó en acariciarlo mientras escuchaba su interpretación, dejando en evidencia la complicidad y cariño que existe entre ambos, en un gesto lleno de romanticismo y ternura.

    Paco Bazán dedica romántica canción a Susana Alvarado

    El emotivo momento se viralizó en TikTok, donde se mostró a la pareja en los camerinos de ATV, mientras las integrantes del grupo de cumbia los acompañaban. Durante la interacción con los fans, Susana Alvarado interpretó “Ay, amor” de Myriam Hernández y luego animó a Paco Bazán, quien, con cierto nerviosismo, cantó la canción del reconocido cantante peruano.

    De la penumbra siento que nace una luz. Siento tus manos y presiento que eres tú, que estás muy cerca. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta”, entonó Paco, con quien Susana celebró recientemente un año de relación desde su primer encuentro en un set televisivo.

    Sus seguidores no tardaron en elogiar la voz del conductor en redes sociales. Comentarios como “Paco no canta tan mal, podrían hacer un dúo”, “Paco canta bien… Lo que hace el amor”, "Mi parejita perfecta" y “Bellos, hermosa pareja” llenaron la publicación.

    Paco Bazán festeja su primer año de relación con Susana Alvarado

    La celebración por su primer año juntos también sorprendió a los fans en redes sociales. Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano, compartió fotos de una cita especial con Paco Bazán, rememorando el inicio de su historia de amor. En las imágenes llamó la atención que la cantante usara el mismo vestido que llevó en la entrevista en vivo donde surgieron los primeros rumores sobre su romance.

