¡MOMENTO INCÓMODO! Gian Marco choca con influencer y su reacción se vuelve viral

Gianmarco fue abordado por un influencer en EE. UU. que no lo reconoció. El video del incómodo pero elegante momento se volvió viral en redes sociales.

Una caminata cualquiera por una calle de Estados Unidos terminó convirtiéndose en una escena viral que sorprendió a miles de usuarios en redes sociales. El protagonista fue Gianmarco, quien vivió un momento tan curioso como revelador al ser abordado por un influencer que no tenía idea de quién era realmente.

El cantautor peruano se encontraba paseando con su pareja, Juliana Molina, cuando fue interceptado de manera espontánea por un creador de contenido acostumbrado a realizar entrevistas improvisadas a transeúntes, sin cámaras profesionales ni producción previa.

El influencer que no reconoció a Gianmarco

El encuentro fue protagonizado por Vinsvision, quien suele grabar conversaciones casuales con personas que llaman su atención en la vía pública. En esta ocasión, fue el estilo del artista lo que despertó su interés.

“Esa es una sudadera genial”, comentó el influencer al notar la prenda que llevaba Gianmarco, la cual incluía el logotipo de su propio estudio musical. A partir de ese elogio, decidió continuar con su habitual dinámica de preguntas rápidas, sin sospechar que estaba frente a uno de los músicos más reconocidos del Perú.

“Yo soy músico”: la respuesta que desató la sorpresa

La conversación dio un giro cuando Vinsvision lanzó una pregunta directa: “¿A qué te dedicas tú?”. Lejos de incomodarse o exagerar su respuesta, Gianmarco contestó con total sencillez: “Yo soy músico”.

La naturalidad de la respuesta generó cierta incredulidad en el joven, quien parecía no estar del todo convencido. Ante ello, el cantautor mantuvo la calma y decidió aclarar la situación sin dramatismos. “Soy Gianmarco”, dijo en inglés, invitándolo a buscar su nombre en Instagram para comprobarlo.

El momento quedó registrado en video cuando el influencer sacó su teléfono móvil y comenzó a revisar las redes sociales del artista.

El cambio de actitud tras descubrir quién era realmente

Bastaron unos segundos para que la sorpresa se apoderara del creador de contenido. Al encontrar el perfil verificado de Gianmarco y notar la cantidad de seguidores y su trayectoria, su actitud cambió por completo. Pasó de la duda al respeto, decidió seguirlo en redes sociales y se despidió de manera cordial, reconociendo implícitamente que había tenido frente a él a una figura internacional sin saberlo.

La reacción del artista peruano fue uno de los aspectos más destacados del clip. En ningún momento mostró incomodidad, molestia o superioridad. Por el contrario, su serenidad y sencillez fueron ampliamente aplaudidas por los usuarios.

Reacciones en redes: orgullo y defensa del legado

La viralización del video generó una avalancha de comentarios, especialmente del público peruano, que no tardó en resaltar la trayectoria del músico. Frases como “Hermano, es el músico legendario de mi país”, “Es un cantante y compositor famosísimo peruano” y “Muy amigo de los Estefan” inundaron las plataformas digitales.