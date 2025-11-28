Trabajadora del hermano de Alejandra Baigorria MUESTRA el verdadero rostro del empresario: sorprendió con su tratóÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Sergio Baigorria, hermano de Alejandra Baigorria y figura clave dentro del negocio textil familiar, se ha convertido en tema de conversación tras viralizarse el testimonio de una colaboradora que destacó el trato que recibe del empresario. A sus 34 años, Sergio administra tareas clave dentro de la compañía y mantiene un contacto cercano con su equipo, algo que quedó en evidencia gracias a una publicación que generó aplausos en redes sociales.
Yoselyn, integrante del staff de Alejandra, sorprendió al compartir en sus historias de Instagram un emotivo mensaje en el que agradeció públicamente la presencia de Sergio en su baby shower. La joven incluso sugirió que él habría estado a cargo de la organización del evento.
“Me siento afortunada”, escribió, acompañando la frase con una foto junto al administrador frente a los regalos y decoraciones. En la publicación, expresó también: “Gracias jefe por todo tu cariño. Llenas de alegría a todos tus trabajadores. Me siento afortunada por tener un jefe como usted. Me encantó el baby shower”.
Sergio Baigorria no tardó en responder al gesto, dejando un mensaje que conmovió a los usuarios: “¡Muchas felicidades! Cuentas con todo nuestro apoyo”. La reacción del hermano de la ‘gringa de Gamarra’ fue celebrada por internautas, quienes destacaron la empatía y la cercanía que mantiene con su personal.
El duro diagnóstico que marcó la vida de Sergio Baigorria
Más allá de su faceta empresarial, Sergio también ha atravesado momentos complicados en el plano personal. En septiembre de 2024, el joven realizó una transmisión en vivo donde, visiblemente afectado, contó la enfermedad que enfrenta desde hace un tiempo: la fibromialgia, un trastorno crónico que provoca dolor generalizado, agotamiento extremo y dificultades para descansar adecuadamente.
Entre lágrimas, Sergio compartió cómo esta condición afecta su día a día, mencionando que suele llorar por la intensidad de los malestares que experimenta. Su confesión generó enorme preocupación entre sus seguidores y motivó una reacción inmediata de Alejandra Baigorria. La empresaria pidió ayuda a su comunidad digital para recibir información o recomendaciones de personas que padezcan la misma enfermedad, con el fin de apoyar a su hermano en el proceso.