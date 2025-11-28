Trabajadora de la empresa textil de Alejandra Baigorria expuso en redes sociales cómo es el trato de Sergio Baigorria como jefe . ¡Nunca dudamos de su corazón!

Sergio Baigorria, hermano de Alejandra Baigorria y figura clave dentro del negocio textil familiar, se ha convertido en tema de conversación tras viralizarse el testimonio de una colaboradora que destacó el trato que recibe del empresario. A sus 34 años, Sergio administra tareas clave dentro de la compañía y mantiene un contacto cercano con su equipo, algo que quedó en evidencia gracias a una publicación que generó aplausos en redes sociales.

Yoselyn, integrante del staff de Alejandra, sorprendió al compartir en sus historias de Instagram un emotivo mensaje en el que agradeció públicamente la presencia de Sergio en su baby shower. La joven incluso sugirió que él habría estado a cargo de la organización del evento.

“Me siento afortunada”, escribió, acompañando la frase con una foto junto al administrador frente a los regalos y decoraciones. En la publicación, expresó también: “Gracias jefe por todo tu cariño. Llenas de alegría a todos tus trabajadores. Me siento afortunada por tener un jefe como usted. Me encantó el baby shower”.

Sergio Baigorria no tardó en responder al gesto, dejando un mensaje que conmovió a los usuarios: “¡Muchas felicidades! Cuentas con todo nuestro apoyo”. La reacción del hermano de la ‘gringa de Gamarra’ fue celebrada por internautas, quienes destacaron la empatía y la cercanía que mantiene con su personal.

El duro diagnóstico que marcó la vida de Sergio Baigorria

Más allá de su faceta empresarial, Sergio también ha atravesado momentos complicados en el plano personal. En septiembre de 2024, el joven realizó una transmisión en vivo donde, visiblemente afectado, contó la enfermedad que enfrenta desde hace un tiempo: la fibromialgia, un trastorno crónico que provoca dolor generalizado, agotamiento extremo y dificultades para descansar adecuadamente.