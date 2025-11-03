¡Atención postulantes! Pronabec revelará pronto la lista de aptos del Examen Nacional Beca 18-2026

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo comunicó que miles de jóvenes postulantes ya participaron en el Examen Nacional de Beca 18-2026 , una fase fundamental para obtener una de las becas integrales que financian estudios superiores.

Miles de jóvenes de todo el país aguardan con expectativa conocer si continúan en el proceso por una de las 20 mil becas integrales que el Estado ofrece a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). Cada año, este concurso representa una oportunidad para quienes desean seguir una carrera universitaria o técnica y no cuentan con los recursos económicos necesarios.

El Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18-2026 constituye una de las fases más decisivas, ya que determina quiénes seguirán en competencia para acceder al beneficio. Antes de llegar a esta etapa, el Pronabec realiza una minuciosa verificación de documentos y requisitos de todos los postulantes. Solo aquellos que cumplieron con lo establecido aparecerán en la lista oficial que se difundirá próximamente.

¿Cuándo y dónde se publicará la lista de aptos?

El Pronabec informó que la lista oficial de postulantes aptos se publicará el martes 4 de noviembre en su portal institucional www.pronabec.gob.pe/beca-18/. En dicha plataforma se detallarán los nombres de los inscritos que cumplieron los criterios establecidos y podrán rendir el examen nacional.

La información se organizará según las diez modalidades de postulación, entre ellas Beca Ordinaria, Beca Huallaga, Beca FF. AA., Beca Repared y Beca VRAEM, entre otras. Además, cada postulante recibirá una notificación personalizada en su casilla electrónica del Sistema Integrado de Becas (Sibec) y en el correo electrónico registrado al momento de su inscripción. Solo quienes aparezcan en esta lista podrán participar en el examen que se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre, de forma simultánea en todas las regiones del país.

Detalles sobre la evaluación nacional

El Examen Nacional de Preselección busca medir las competencias en razonamiento matemático y comprensión lectora, áreas fundamentales para el rendimiento académico. La prueba constará de 60 preguntas de opción múltiple, cada una valorizada en dos puntos. No se aplicará penalización por respuestas incorrectas, lo que permitirá a los postulantes responder con mayor confianza.

La evaluación durará dos horas y se desarrollará bajo estrictos protocolos de transparencia. Los resultados se obtendrán únicamente a partir de las respuestas consignadas en la Ficha de respuestas, documento oficial entregado al inicio. Al finalizar, los participantes podrán conservar su cuadernillo de preguntas.

El puntaje alcanzado se combinará con la acreditación de condiciones priorizables, como situación de pobreza, procedencia de comunidades rurales o pertenencia a poblaciones vulnerables. Estos criterios permitirán conformar la lista final de preseleccionados que avanzarán a la siguiente fase.

Condiciones y asignación de locales

El Pronabec precisó que los postulantes considerados aptos son aquellos cuyos documentos demostraron el cumplimiento total de los requisitos. En los días posteriores a la publicación de la lista, los seleccionados recibirán un mensaje en su casilla electrónica con la dirección exacta del local de evaluación, el horario de ingreso y las instrucciones generales para el día del examen.