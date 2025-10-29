Tula Rodríguez llegó al velorio de la mamá de Maju Mantilla para demostrarle su apoyo en estos momentos tan difíciles.

Tula Rodríguez rompe su silencio y REVELA qué hizo la mamá de Maju Mantilla en medio del escándalo de infidelidad | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Elvia García Linares, madre de Maju Mantilla, falleció el pasado 27 de octubre, y la noticia se dio a conocer un día después, justo en medio de las controversias generadas por las acusaciones de Gustavo Salcedo contra su esposa por presunta infidelidad. En medio de este difícil contexto, Tula Rodríguez, una de las grandes amigas de la ex Miss Mundo, acudió al velorio realizado en Miraflores para brindarle apoyo emocional y recordó el fuerte lazo que unía a madre e hija.

Tula Rodríguez cuenta cómo actuó la madre de Maju Mantilla ante la polémica

La conductora Tula Rodríguez no dudó en acompañar a Maju durante este momento de profundo dolor. “Para eso están los amigos en un momento complicado, yo sé lo que es perder a una mamá, entonces apoyar un ratito en estos momentos”, comentó conmovida ante las cámaras de Amor y Fuego, recordando también la partida de su madre durante la pandemia.

Consultada sobre el papel que tuvo Elvia García Linares en medio del escándalo mediático de su hija, Tula confirmó que la señora siempre se mantuvo a su lado, brindándole fuerza y respaldo incondicional. “Ella siempre estuvo apoyando a su hija hasta el final”, aseguró.

Aunque evitó pronunciarse sobre si la madre de Maju conocía todos los detalles del conflicto con Gustavo Salcedo, Tula resaltó que Elvia nunca cambió su actitud: la misma mujer que alentó a su hija desde que ganó el Miss Mundo siguió siendo su principal soporte hasta sus últimos días. “Qué mamá no apoya a su hija, de hecho, ella ya está descansando en paz”, añadió.