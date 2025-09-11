Maju Mantilla vivió uno de sus cumpleaños más emotivos en 2023, pero lo que parecía un momento de sensibilidad tendría un trasfondo mucho más profundo. Nuevas revelaciones apuntan a que ese día la conductora enfrentaba una fuerte crisis matrimonial con Gustavo Salcedo, según se reveló en ‘Magaly TV, la firme’.

El día que todo habría cambiado para Maju Mantilla

Durante la última emisión de su programa, Magaly Medina recordó que los primeros indicios de la supuesta relación surgieron a mediados de 2023, cuando Gustavo Salcedo habría encontrado conversaciones que no dejaron lugar a dudas. La periodista precisó que la fecha clave fue el 9 de julio de ese año y que esa misma noche se habría producido una fuerte discusión entre la conductora y su esposo.

Un día después, en plena celebración de cumpleaños de la ex Miss Mundo, las cámaras de ‘Arriba mi gente’ captaron a una Maju visiblemente emocionada, dejando escapar lágrimas frente a su equipo y televidentes.

“Al Westin, al spa del Westin. Es anterior. Incluso, esto se descubre el nueve de julio del 2023 y al día siguiente era su cumpleaños. ¿Y recuerdan ustedes que el 10 de julio del 2023, día de su cumpleaños, ella aparece junto a sus compañeros y rompe en llanto? Eso no habría sido porque amaneció sensible ni porque era su cumpleaños, sino porque habría tenido una conversación el día anterior, donde su exesposo descubre unas conversaciones que desataron una pelea en el matrimonio”, relató Medina en vivo.

Lo que en su momento pareció un instante de emoción por la fecha especial, hoy se interpreta como una reacción al duro golpe personal que atravesaba. En aquella ocasión, Maju agradeció conmovida el apoyo de sus compañeros de set.

“Y de verdad que siento mucho amor. Estoy muy contenta. Hoy día amanecí sensible, no sé por cosas que pasan, pero estoy contenta de celebrar mi cumpleaños con ustedes”. Sin embargo, de acuerdo con la periodista, detrás de esas palabras había una crisis matrimonial ya en marcha.

Gustavo Salcedo habría confirmado infidelidad de Maju Mantilla

El relato de Magaly fue más allá y recordó el mediático ampay del spa del Westin en agosto de 2023, donde por primera vez se habló de la cercanía entre Mantilla y su productor. Pese a la tormenta, la imagen de familia unida se mantuvo en público hasta bien entrado el 2024.