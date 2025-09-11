Productor de ‘Arriba mi Gente’ tiene insólita reacción luego que Maju Mantilla no descartara infidelidad a Gustavo Salcedo con élÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡No se quedó callada! Después de que Gustavo Salcedo acusara públicamente a Maju Mantilla de haberle sido infiel con Christian Rodríguez, productor de Arriba mi gente, la ex Miss Perú salió a defenderse en vivo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en ningún momento negó de manera directa el supuesto romance. Frente a ello, su jefe no tardó en reaccionar con una medida inesperada.
Christian Rodríguez elimina su cuenta de Instagram
Cuando el escándalo salió a la luz, Rodríguez aún mantenía activa su cuenta privada de Instagram, aunque su perfil seguía accesible al público y mostraba en la descripción su faceta como deportista. No obstante, tras el pronunciamiento de Mantilla en Arriba mi gente, el productor optó por desaparecer de la plataforma y cerrar su cuenta por completo, evitando así recibir mensajes o comentarios sobre la polémica.
Hasta el momento, Rodríguez no ha emitido ningún comunicado ni declaración oficial. Cabe recordar que Magaly TV La Firme lo señaló de tener esposa e hijo, por lo que de confirmarse la relación extramatrimonial con Maju Mantilla, él también habría incurrido en una infidelidad.
La contundente respuesta de Maju Mantilla
Durante su defensa en el programa, Mantilla recordó el ampay de Salcedo de hace algunos años y dejó en claro que no permitirá indirectas ni juicios en su contra: "Dos años atrás, cuando se difundieron imágenes de cámaras de vigilancia, en ningún momento hice un juicio o mandé indirectas y tampoco voy a permitir que se hagan hacia mí porque esta separación es entre tú y yo, no le compete a nadie más", sostuvo la conductora.