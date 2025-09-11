Productor de ‘Arriba mi Gente’ no toleró más la polémica con Maju Mantilla y tomó una drástica decisión.

Productor de ‘Arriba mi Gente’ tiene INSÓLITA reacción luego que Maju Mantilla no descartara infidelidad a Gustavo Salcedo con él | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

¡No se quedó callada! Después de que Gustavo Salcedo acusara públicamente a Maju Mantilla de haberle sido infiel con Christian Rodríguez, productor de Arriba mi gente, la ex Miss Perú salió a defenderse en vivo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en ningún momento negó de manera directa el supuesto romance. Frente a ello, su jefe no tardó en reaccionar con una medida inesperada.

Christian Rodríguez elimina su cuenta de Instagram

Cuando el escándalo salió a la luz, Rodríguez aún mantenía activa su cuenta privada de Instagram, aunque su perfil seguía accesible al público y mostraba en la descripción su faceta como deportista. No obstante, tras el pronunciamiento de Mantilla en Arriba mi gente, el productor optó por desaparecer de la plataforma y cerrar su cuenta por completo, evitando así recibir mensajes o comentarios sobre la polémica.

Foto: El Popular

Hasta el momento, Rodríguez no ha emitido ningún comunicado ni declaración oficial. Cabe recordar que Magaly TV La Firme lo señaló de tener esposa e hijo, por lo que de confirmarse la relación extramatrimonial con Maju Mantilla, él también habría incurrido en una infidelidad.

La contundente respuesta de Maju Mantilla