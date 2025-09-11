Wapa.pe
Maju Mantilla se pronuncia y ENCARA a Gustavo Salcedo tras ser acusada de infidelidad: "Esta separación es entre tú y yo"

Productor de 'Arriba mi Gente' tiene insólita reacción luego que Maju Mantilla no descartara infidelidad a Gustavo Salcedo con él

Productor de 'Arriba mi Gente' no toleró más la polémica con Maju Mantilla y tomó una drástica decisión.

    Productor de 'Arriba mi Gente' tiene insólita reacción luego que Maju Mantilla no descartara infidelidad a Gustavo Salcedo con él
    Productor de 'Arriba mi Gente' tiene INSÓLITA reacción luego que Maju Mantilla no descartara infidelidad a Gustavo Salcedo con él
    Productor de 'Arriba mi Gente' tiene insólita reacción luego que Maju Mantilla no descartara infidelidad a Gustavo Salcedo con él

    ¡No se quedó callada! Después de que Gustavo Salcedo acusara públicamente a Maju Mantilla de haberle sido infiel con Christian Rodríguez, productor de Arriba mi gente, la ex Miss Perú salió a defenderse en vivo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en ningún momento negó de manera directa el supuesto romance. Frente a ello, su jefe no tardó en reaccionar con una medida inesperada.

    Christian Rodríguez elimina su cuenta de Instagram

    Cuando el escándalo salió a la luz, Rodríguez aún mantenía activa su cuenta privada de Instagram, aunque su perfil seguía accesible al público y mostraba en la descripción su faceta como deportista. No obstante, tras el pronunciamiento de Mantilla en Arriba mi gente, el productor optó por desaparecer de la plataforma y cerrar su cuenta por completo, evitando así recibir mensajes o comentarios sobre la polémica.

    Foto: El Popular
    Foto: El Popular

    Hasta el momento, Rodríguez no ha emitido ningún comunicado ni declaración oficial. Cabe recordar que Magaly TV La Firme lo señaló de tener esposa e hijo, por lo que de confirmarse la relación extramatrimonial con Maju Mantilla, él también habría incurrido en una infidelidad.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Revelan insólitas fotos de Maju Mantilla con el productor de Latina tras exponerse que son "amantes"

    La contundente respuesta de Maju Mantilla

    Durante su defensa en el programa, Mantilla recordó el ampay de Salcedo de hace algunos años y dejó en claro que no permitirá indirectas ni juicios en su contra: "Dos años atrás, cuando se difundieron imágenes de cámaras de vigilancia, en ningún momento hice un juicio o mandé indirectas y tampoco voy a permitir que se hagan hacia mí porque esta separación es entre tú y yo, no le compete a nadie más", sostuvo la conductora.

    SOBRE EL AUTOR:
    Productor de ‘Arriba mi Gente’ tiene insólita reacción luego que Maju Mantilla no descartara infidelidad a Gustavo Salcedo con él
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

