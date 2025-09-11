Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla se pronuncia y ENCARA a Gustavo Salcedo tras ser acusada de infidelidad: "Esta separación es entre tú y yo"

¿Cuánto tiempo duró el matrimonio de Maju y Gustavo?: Una relación de cuento de hadas que acabó con un escándalo

La historia de amor de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo terminó con acusaciones de infidelidad y un adiós mediático que aún da que hablar.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Cuánto tiempo duró el matrimonio de Maju y Gustavo?: Una relación de cuento de hadas que acabó con un escándalo
    Gustavo Salcedo, exesposo de Maju Mantilla, sorprendió con sus declaraciones. | Composición Wapa.
    ¿Cuánto tiempo duró el matrimonio de Maju y Gustavo?: Una relación de cuento de hadas que acabó con un escándalo

    Lo que comenzó como una de las historias de amor más admiradas del Perú terminó envuelto en polémicas y acusaciones. Maju Mantilla, coronada Miss Mundo en 2004, y Gustavo Salcedo, deportista olímpico, construyeron durante casi dos décadas una relación que parecía indestructible. Sin embargo, los rumores de infidelidad y las tensiones no resueltas transformaron el “matrimonio perfecto” en un caso mediático.

    Una historia marcada por el éxito y las grietas

    Maju y Gustavo se conocieron en 2004 durante una sesión de fotos. Ella tenía 21 años y recién había alcanzado la corona mundial; él, con 23, llegaba de representar al Perú en los Juegos Olímpicos de Atenas. Un año después, comenzaron su relación, y en 2012 sellaron su amor con una boda en Lima y otra en Trujillo, rodeados de más de 300 invitados.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Maju Mantilla arremete contra Gustavo Salcedo y lo expone: "Firmamos un acuerdo de confidencialidad y él lo rompió"

    “En 2004 yo hacía algunos trabajos de modelaje en Lima (…) él hizo de mi esposo para unas fotos. En el segundo día de trabajo me pidió mi teléfono, pero yo le dije que no porque tenía enamorado”, recordó alguna vez Maju.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Maju Mantilla arremete contra Gustavo Salcedo y lo expone: "Firmamos un acuerdo de confidencialidad y él lo rompió"

    Con la llegada de sus dos hijos y viajes familiares, la pareja proyectaba una imagen de estabilidad. Incluso renovaron votos matrimoniales en 2017. Pero en 2023, las primeras sombras salieron a la luz con la aparición de fotos de Gustavo Salcedo junto a la atleta Mariana de la Vega. Aunque Maju lo defendió entonces, la confianza ya estaba resquebrajada.

    wapa.pe

    Del final anunciado al nuevo capítulo

    En agosto de 2024, Gustavo Salcedo confirmó públicamente la separación tras un proceso de conciliación. En ese momento, se pensó que la ruptura estaba ligada únicamente a sus propios escándalos. Sin embargo, semanas después, programas de espectáculos comenzaron a difundir versiones que señalaban a Maju Mantilla como protagonista de una presunta infidelidad.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Maju Mantilla no descarta infidelidad y responde fuerte a Gustavo Salcedo

    De esta manera, el relato cambió de dirección. Ya no se trataba solo de rumores en torno a Salcedo, sino de un matrimonio donde ambos habrían sido cuestionados. “No es una persona de mi agrado, es una persona sin valores”, expresó él al referirse a Christian Rodríguez Portugal, productor con el que supuestamente la conductora habría tenido cercanía.

    La pareja que alguna vez fue sinónimo de éxito, disciplina y glamour, terminó convertida en una de las más comentadas del espectáculo peruano. Lo que comenzó como una boda de ensueño hoy es recordado como una relación que cerró con sospechas y reproches públicos.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Cuánto tiempo duró el matrimonio de Maju y Gustavo?: Una relación de cuento de hadas que acabó con un escándalo
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Revelan insólitas fotos de Maju Mantilla con el productor de Latina tras exponerse que son “amantes”

    Maju Mantilla arremete contra Gustavo Salcedo y lo expone: "Firmamos un acuerdo de confidencialidad y él lo rompió"

    “Antes del ampay de Westin a Gustavo Salcedo”: Maju Mantilla habría mantenido romance oculto de 2 años con su productor

    Hija de Alfredo Zambrano sorprende al revelar la verdad de su relación con Magaly Medina

    Maju Mantilla le responde a Gustavo Salcedo y le recuerda su ampay con Mariana de la Vega: “Jamás hice un señalamiento”

    Lo más vistos en Farándula

    Gustavo Salcedo confirma que Maju Mantilla lo venía engañando desde hace dos años con productor de Latina, según Magaly

    Gustavo Salcedo buscó a productor de Maju Mantilla para enfrentarlo tras enterarse de infidelidad: "No me dio la cara"

    Pamela Franco lanza dura publicación tras confirmarse traición de Christian Cueva: "Nadie más te amará como yo"

    ¿Tula Rodríguez tiene una mala relación con los hijos de Javier Carmona?

    Papá de Alejandra Baigorria 'amenaza' a Said Palao ante posible infidelidad: "Siempre serás la niña de papá"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;