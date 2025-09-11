¿Cuánto tiempo duró el matrimonio de Maju y Gustavo?: Una relación de cuento de hadas que acabó con un escándalo

¿Cuánto tiempo duró el matrimonio de Maju y Gustavo?: Una relación de cuento de hadas que acabó con un escándaloÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Lo que comenzó como una de las historias de amor más admiradas del Perú terminó envuelto en polémicas y acusaciones. Maju Mantilla, coronada Miss Mundo en 2004, y Gustavo Salcedo, deportista olímpico, construyeron durante casi dos décadas una relación que parecía indestructible. Sin embargo, los rumores de infidelidad y las tensiones no resueltas transformaron el “matrimonio perfecto” en un caso mediático.
Una historia marcada por el éxito y las grietas
Maju y Gustavo se conocieron en 2004 durante una sesión de fotos. Ella tenía 21 años y recién había alcanzado la corona mundial; él, con 23, llegaba de representar al Perú en los Juegos Olímpicos de Atenas. Un año después, comenzaron su relación, y en 2012 sellaron su amor con una boda en Lima y otra en Trujillo, rodeados de más de 300 invitados.
LEE MÁS: Maju Mantilla arremete contra Gustavo Salcedo y lo expone: "Firmamos un acuerdo de confidencialidad y él lo rompió"
“En 2004 yo hacía algunos trabajos de modelaje en Lima (…) él hizo de mi esposo para unas fotos. En el segundo día de trabajo me pidió mi teléfono, pero yo le dije que no porque tenía enamorado”, recordó alguna vez Maju.
Con la llegada de sus dos hijos y viajes familiares, la pareja proyectaba una imagen de estabilidad. Incluso renovaron votos matrimoniales en 2017. Pero en 2023, las primeras sombras salieron a la luz con la aparición de fotos de Gustavo Salcedo junto a la atleta Mariana de la Vega. Aunque Maju lo defendió entonces, la confianza ya estaba resquebrajada.
Del final anunciado al nuevo capítulo
En agosto de 2024, Gustavo Salcedo confirmó públicamente la separación tras un proceso de conciliación. En ese momento, se pensó que la ruptura estaba ligada únicamente a sus propios escándalos. Sin embargo, semanas después, programas de espectáculos comenzaron a difundir versiones que señalaban a Maju Mantilla como protagonista de una presunta infidelidad.
De esta manera, el relato cambió de dirección. Ya no se trataba solo de rumores en torno a Salcedo, sino de un matrimonio donde ambos habrían sido cuestionados. “No es una persona de mi agrado, es una persona sin valores”, expresó él al referirse a Christian Rodríguez Portugal, productor con el que supuestamente la conductora habría tenido cercanía.
La pareja que alguna vez fue sinónimo de éxito, disciplina y glamour, terminó convertida en una de las más comentadas del espectáculo peruano. Lo que comenzó como una boda de ensueño hoy es recordado como una relación que cerró con sospechas y reproches públicos.