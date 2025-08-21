Wapa.pe
Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo

El fin de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo: La supuesta infidelidad que fracturó su matrimonio

Gustavo Salcedo anunció oficialmente la ruptura tras varios meses de rumores y alejamiento. Hasta ahora, Maju Mantilla no ha dado declaraciones al respecto.

    La relación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo llegó a su fin. Después de más de 12 años de matrimonio y dos hijos, la pareja decidió separarse tras varios meses de rumores, versiones cruzadas y especulaciones que comenzaron luego del ampay protagonizado por el empresario en 2023.

    Fue el propio Salcedo quien confirmó la ruptura, precisando que ya no mantiene un vínculo con la exMiss Mundo 2004, quien desde hacía tiempo evitaba aparecer con él tanto en eventos públicos como en redes sociales.

    LEE MÁS: Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, anuncia el fin de su matrimonio: "Quiero dar a conocer el término de mi relación"

    “Después de una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, inicia su comunicado, el cual no ha recibido respuesta por parte de la conductora de televisión.

    La noticia sorprendió a los seguidores de la exreina de belleza, quien en una entrevista dio a entender que la etapa matrimonial estaba superada, luego de que el programa Magaly TV La Firme mostrara imágenes de Gustavo Salcedo ingresando a un hotel en San Isidro junto a la joven Mariana de la Vega.

    Aunque el empresario negó haber sido infiel y aseguró que ambos acudieron al gimnasio del lugar “por amor al deporte”, las sospechas de una supuesta traición impactaron de manera directa en su relación.

    El ampay que marcó la crisis entre Maju y su esposa

    El 18 de julio de 2023, las cámaras de Magaly Medina registraron a Salcedo recogiendo a Mariana de la Vega en Miraflores. Posteriormente, fueron vistos entrando al estacionamiento del hotel Westin, donde permanecieron casi dos horas antes de salir. La noticia generó gran revuelo, mientras Maju Mantilla optaba por el silencio y continuaba con sus compromisos en televisión.

    Bajo la presión mediática, el empresario insistió en que solo mantenía una amistad con la joven y que no hubo ninguna infidelidad. Sin embargo, el impacto del escándalo ya había dejado huella. La exMiss Mundo, que en más de una ocasión señaló que no perdonaría una traición, dio a entender que la situación afectó de manera profunda su entorno familiar.

    La postura de Maju Mantilla

    Aunque en un inicio evitó dar declaraciones, con el tiempo Maju reconoció en entrevistas que el episodio le generó un fuerte desgaste emocional. Durante una conversación con Ricardo Rondón en su pódcast Rondón Tolón, remarcó que la confianza es esencial en una pareja: “Siempre he dicho que no perdonaría una infidelidad. Creo que es necesario conversar sobre lo que está pasando, de tus sentimientos, qué sientes por la otra persona y qué no quieres que pase en la relación”, expresó.

    También confesó que incluso evaluó retirarse de la televisión tras el escándalo. “En algún momento lo pensé. Quizás era el momento de estar en otro lugar, de ver otro camino. Pero finalmente decidí tranquilizarme por el bien de mis hijos”, comentó. Con madurez, admitió que atravesar el proceso no fue sencillo y que buscó ayuda psicológica para sobrellevar la presión mediática y emocional. “Todo tiene un proceso. Las cosas no se trabajan de la noche a la mañana, el futuro es incierto y mi prioridad son mis hijos”, afirmó.

