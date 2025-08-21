La relación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo llegó a su fin. Después de más de 12 años de matrimonio y dos hijos, la pareja decidió separarse tras varios meses de rumores, versiones cruzadas y especulaciones que comenzaron luego del ampay protagonizado por el empresario en 2023.

Fue el propio Salcedo quien confirmó la ruptura, precisando que ya no mantiene un vínculo con la exMiss Mundo 2004, quien desde hacía tiempo evitaba aparecer con él tanto en eventos públicos como en redes sociales.

“Después de una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, inicia su comunicado, el cual no ha recibido respuesta por parte de la conductora de televisión.

La noticia sorprendió a los seguidores de la exreina de belleza, quien en una entrevista dio a entender que la etapa matrimonial estaba superada, luego de que el programa Magaly TV La Firme mostrara imágenes de Gustavo Salcedo ingresando a un hotel en San Isidro junto a la joven Mariana de la Vega.

Aunque el empresario negó haber sido infiel y aseguró que ambos acudieron al gimnasio del lugar “por amor al deporte”, las sospechas de una supuesta traición impactaron de manera directa en su relación.

El ampay que marcó la crisis entre Maju y su esposa

El 18 de julio de 2023, las cámaras de Magaly Medina registraron a Salcedo recogiendo a Mariana de la Vega en Miraflores. Posteriormente, fueron vistos entrando al estacionamiento del hotel Westin, donde permanecieron casi dos horas antes de salir. La noticia generó gran revuelo, mientras Maju Mantilla optaba por el silencio y continuaba con sus compromisos en televisión.

Bajo la presión mediática, el empresario insistió en que solo mantenía una amistad con la joven y que no hubo ninguna infidelidad. Sin embargo, el impacto del escándalo ya había dejado huella. La exMiss Mundo, que en más de una ocasión señaló que no perdonaría una traición, dio a entender que la situación afectó de manera profunda su entorno familiar.

La postura de Maju Mantilla

Aunque en un inicio evitó dar declaraciones, con el tiempo Maju reconoció en entrevistas que el episodio le generó un fuerte desgaste emocional. Durante una conversación con Ricardo Rondón en su pódcast Rondón Tolón, remarcó que la confianza es esencial en una pareja: “Siempre he dicho que no perdonaría una infidelidad. Creo que es necesario conversar sobre lo que está pasando, de tus sentimientos, qué sientes por la otra persona y qué no quieres que pase en la relación”, expresó.