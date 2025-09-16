Maju Mantilla atraviesa un momento delicado tras ser señalada por su aún esposo, Gustavo Salcedo, quien la acusa de mantener un romance oculto con Christian Rodríguez, productor de Arriba mi gente. La polémica creció luego de que se filtraran supuestos chats comprometedores que dejarían mal parada a la exreina de belleza. En medio del escándalo, Christian Bayro, integrante de Chimi Churri, reveló cuáles serían los planes de Salcedo respecto a la custodia de los dos hijos que comparte con la conductora.

Revelaciones de Salcedo contra Maju no cesan

Cada día surgen nuevas revelaciones de Gustavo Salcedo sobre Maju Mantilla y los dos años de infidelidad con Christian Rodríguez, productor de Arriba Mi Gente, luego de que el tema saliera a la luz en Magaly TV: La Firme. El programa Chimi Churri cobró protagonismo al ser el primer espacio al que recurrió Salcedo desde hace meses para seguir los pasos de su esposa y destapar la supuesta relación clandestina con su compañero de trabajo, pues ya conocían todos sus movimientos.

Con ello, Christian Bayro, uno de los integrantes, brindó detalles inéditos sobre las verdaderas intenciones del empresario hacia la ex Miss Mundo, al exponerla públicamente. Y no se trataría solo de una conciliación para despojarla de sus bienes por “conductas deshonrosas”, sino que también estaría relacionado con la custodia de sus hijos.

"Las declaraciones de WhatsApp de Gustavo Salcedo quien le pedía limpiar su imagen, obviamente y a destruir a Maju, algo que nosotros no aceptamos (...) La intención de Gustavo es perjudicar no solamente la imagen, económicamente y hasta en su situación de familia (tenencia). Estaba muy molesto con Verónica Alcántara y por eso daba coordenadas, nos dio fotos, para ser un poco utilizados para sus bienes y para sus intereses", agregó.

Mejor amigo de Christian Rodríguez arremete contra Gustavo Salcedo

Gino Tassara decidió pronunciarse públicamente sobre la situación que involucra a Christian Rodríguez, quien hasta ahora ha evitado dar declaraciones tanto en su programa como en otros medios, tras las revelaciones de Gustavo Salcedo acerca de un presunto romance de dos años con Maju Mantilla.

“Maju me parece que es una dama, una señora, ya está separada, hace dos años todo el Perú ha visto el ampay al que está sujeto el padre de sus hijos. Christian Rodríguez es productor del programa Arriba Mi Gente, lo conozco desde hace muchos años, es uno de mis mejores amigos”, manifestó.