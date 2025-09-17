El conflicto mediático de Maju Mantilla y su expareja no se detiene. Esta vez, la productora Verónica Alcántara sorprendió al contar cuál habría sido el objetivo real de Gustavo Salcedo al hablar públicamente de su ruptura. La productora encendió la polémica al asegurar que detrás de sus palabras existe un fuerte deseo de revelar su verdad.

Productora revela las verdaderas intenciones de Gustavo Salcedo con Maju Mantilla

Verónica Alcántara se presentó en el programa ‘La noche habla’ y reveló más detalles sobre lo que Gustavo Salcedo le habría dicho acerca de Maju Mantilla. Aunque Tilsa Lozano dio a conocer que el empresario se habría mostrado molesto por la manera en que la productora estaría ventilando todo, esta no dudó en responderle en vivo.

"Tú sabes que esto va a afectar a la mamá de tu hijo, Maju está vista como una reina en el Perú y me dijo: 'Sí, pero estoy cansado de que todos piensen que ella sea la intocable, la pulcra'", le habría dicho Salcedo a la productora en el momento en que decidió exponer sus supuestos errores dentro del matrimonio.

"Gustavo seguramente te dijo: ‘Verónica está haciendo mucho daño’, pero tengo que recordarte, ¿Quién contactó a quién? Tú me dijiste: ‘Yo quiero que el Perú sepa quién es Maju Mantilla, que ella fue la que me sacó los pies del plato. Yo he sufrido, yo quería recuperar mi familia y ella no quiso porque ella incluso en algún momento hizo cosas que para él no eran ni siquiera de una buena madre’", añadió Verónica.

Maju Mantilla: nueva polémica la vincula con Fernando Díaz

La vida personal de Maju Mantilla vuelve a ser noticia. Luego de su separación de Gustavo Salcedo, no han parado de surgir rumores que la involucran en supuestas relaciones extramatrimoniales. En esta ocasión, fue Verónica Alcántara quien sorprendió al público al dar a conocer que la conductora de ‘Arriba mi gente’ habría mantenido conversaciones privadas con su compañero de set, Fernando Díaz.

"Me comentó que la esposa había encontrado algunos chats de ellos dos y esto es lo que yo le comento a Gustavo en su momento y él me dice que no, no cree, con total seguridad me dice que no cree. 'Yo no creo que sea él, pero sí estoy seguro que es Christian'", relató la productora en su intervención.

Alcántara fue más allá y sugirió que los mensajes habrían generado malestar en la esposa del periodista. "Estaba incómoda", aseguró, agregando que la información que recibió apunta a que la exMiss Mundo habría tenido un "affaire" con Díaz.