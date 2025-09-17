Las confesiones de Verónica Alcántara han reavivado la controversia sobre el matrimonio de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. La productora de ‘Chimi Churri’ reveló que la exMiss Mundo habría pasado más de un mes fuera de casa junto al actor colombiano George Slebi mientras aún estaba casada con Gustavo Salcedo.

Maju Mantilla se habría ido con actor colombiano dejando a Gustavo Salcedo

Maju Mantilla vuelve a acaparar los titulares tras las declaraciones de Verónica Alcántara en el programa digital La noche habla. La productora de ‘Chimi Churri’ no solo se refirió a los rumores que vinculan a la exMiss Mundo con Christian Rodríguez, sino que también desenterró un episodio del pasado que, según ella, fue clave en la relación de la conductora con Gustavo Salcedo.

De acuerdo con Alcántara, fue el propio Salcedo quien le habría contado lo ocurrido años atrás, cuando Maju protagonizó junto a George Slebi la telenovela Te volveré a encontrar. “Compartieron un protagonismo los dos (en Te volveré a encontrar) (...) Según lo que me cuenta Gustavo es que ella se había ausentado un mes o mes y medio de la casa por irse con él (George Slebi)”, relató en vivo, dejando sorprendidos a los panelistas.

La productora aseguró que el empresario le mostró fotografías como prueba de su versión. “Ella ya ha tenido un encuentro con esta persona. Me enseña las fotos y es por eso que lo reconozco (a George Slebi)”, comentó.

Según el relato de Alcántara, Salcedo estaba profundamente afectado por lo sucedido y no entendía la imagen pública que proyectaba su esposa. “Él decía 'yo no puedo creer cómo la gente le cree a ella, que la vea como si fuese una santa, una carita dulce'”, señaló.

El impacto emocional para Gustavo habría sido significativo, pues lo que más le dolió fue sentir que fue dejado de lado sin explicación. “Simplemente, para él, ella lo abandonó con sus hijos. Eso es lo que él siente”, concluyó Alcántara.

¿Por qué Gustavo Salcedo decidió hablar de Maju Mantilla tras su ruptura?

Durante su más reciente intervención en el programa La noche habla, la productora Verónica Alcántara reveló nuevas declaraciones sobre el empresario, a quien habría escuchado expresar fuertes sentimientos respecto a su exesposa.

Según Alcántara, Gustavo no solo buscaba desahogarse, sino también dejar en claro su versión de los hechos. “Tú sabes que esto va a afectar a la mamá de tu hijo, Maju está vista como una reina en el Perú y me dijo: 'Sí, pero estoy cansado de que todos piensen que ella sea la intocable, la pulcra'”, contó la productora sobre la conversación que mantuvo con él.