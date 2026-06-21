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¡SE CASÓ GASPAR! Alejandro Villagómez DE ‘Al fondo hay sitio’ se dio el SÍ en el altar con Joseline Lavaud

Alejandro Villagómez unió su vida a Joseline Lavaud en una ceremonia llena de emociones, con la compañía de Erick Elera y Allison Pastor.

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    ¡SE CASÓ GASPAR! Alejandro Villagómez DE ‘Al fondo hay sitio’ se dio el SÍ en el altar con Joseline Lavaud
    Alejandro Villagómez, actor de 'Al fondo hay sitio', se casó. Foto: composición LR/Instagram/erickelera
    ¡SE CASÓ GASPAR! Alejandro Villagómez DE ‘Al fondo hay sitio’ se dio el SÍ en el altar con Joseline Lavaud

    Alejandro Villagómez, reconocido por su papel de 'Gaspar' en la serie 'Al fondo hay sitio', ha celebrado su matrimonio con la artista escénica Joseline Lavaud en una ceremonia íntima realizada el 20 de junio.

    La ceremonia contó con la presencia de Erick Elera, compañero y amigo cercano del novio, quien, junto con Allison Pastor, actuó como padrino. A través de un video en Instagram, el actor y cantante compartió su alegría con el mensaje: “Felicidades, muchachos”.

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    &#039;Al fondo hay sitio&#039;. Foto: Instagram
    'Al fondo hay sitio'. Foto: Instagram

    La boda de Alejandro Villagómez con la asistencia de Erick Elera

    La boda de Villagómez y Lavaud se caracterizó por su ambiente íntimo, aunque estuvo rodeada de personas importantes para la pareja. Erick Elera fue uno de los más entusiastas y compartió momentos en los que los novios irradiaban felicidad y complicidad.

    El actor de 'Al fondo hay sitio' mostró su alegría al celebrar públicamente el enlace matrimonial de su compañero y destacó la atmósfera de alegría y amor. Las imágenes difundidas reflejaron la felicidad de los recién casados tras el 'sí'.

    La historia de amor de Alejandro Villagómez y Joseline Lavaud

    El romance entre Villagómez y Lavaud ha sido sólido desde hace tiempo. En noviembre del 2024, el actor sorprendió a su ahora esposa con una propuesta de matrimonio en la playa, un momento romántico que compartió en sus redes sociales.

    Antes de la ceremonia, el querido 'Gaspar' recibió un conmovedor mensaje de su hijo de 18 años durante una aparición televisiva, lo que añadió un toque especial a la víspera de su boda.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡SE CASÓ GASPAR! Alejandro Villagómez DE ‘Al fondo hay sitio’ se dio el SÍ en el altar con Joseline Lavaud
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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