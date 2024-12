“(¿Crees que al terminar una relación una persona tiene que tomarse su tiempo?) Cada persona es muy particular, si toman las mejores decisiones para su vida, se tiene que respetar ¿No?”, fue la contundente respuesta del ex de Luciana Fuster, luego de que esta misma se dejara ver con el compositor colombiano Juan Morelli .

“Yo no hablo de terceras personas, siempre soy amor y paz con todo el mundo (...) Yo me llevo bien con todo el mundo, no tengo problema con nadie en este mundo, eso me hace dormir en paz”, precisó.