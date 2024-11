Patricio Parodi estuvo varias semanas ausente de ‘Esto es Guerra’ y se dejó ver en Miami, Florida junto a su hermana. Al regresar de los Estados Unidos, el popular ‘Pato’ fue consultado por ‘ América Espectáculos ’ sobre el presunto romance que tendría Luciana Fuster con Juan Morelli y este no se guardó nada al dar su posición.

“No me meto nunca en vida de terceros. Me llevo bien con todo el mundo. Para todo el mundo (buenos deseos) No quiero generar nada”, dijo Patricio sin problemas y afirmó que actualmente tiene una vida “tranquila” sin planes de tener un romance.