Hace un mes, Luciana Fuster se despidió de su título como Miss Grand International 2023. Desde entonces, la modelo peruana se ha dejado ver en viajes y sesiones de fotos, pero esta también dejó ver que le abrió de nuevo las puertas al amor, luciéndose por primera vez redes sociales con Juan Morelli , sorprendiendo a sus seguidores al decidir no esconderlo más.

“¡Qué grandes son! Juan Morelli y Richi López”, escribió la influencer sobre la composición que hizo el colombiano y su colega para la cantante. Esto no fue todo, pues grabándose mientras cantaba a todo pulmón luciéndose junto a Morelli, escribió: ‘¡Qué nivel de canción escribieron, Juan Morelli!”.

El integrante de ‘Esto es Guerra’, Patricio Parodi, fue consultado sobre su opinión acerca del romance que tiene su expareja, Luciana Fuster, con el compositor Juan Morelli. El chico reality no dudó en dar su punto de vista al respecto, enviando buenos deseos a la pareja.

“No me meto nunca en vida de terceros. Me llevo bien con todo el mundo. Para todo el mundo (buenos deseos) No quiero generar nada”, respondió el ‘Pato’.