La actriz y empresaria Aislinn Derbez, quien recientemente estuvo en el centro de la controversia por no asistir al bautizo de su sobrina Tessa, ha causado revuelo con un cambio de look que ha dejado a muchos boquiabiertos. La hija de Eugenio Derbez ha vuelto a acaparar la atención de sus seguidores gracias a una transformación de imagen que sorprendió a todos. Aquí te mostramos el impactante cambio que ha protagonizado.

Aislinn Derbez compartió con gran entusiasmo en sus historias de Instagram su nuevo look, destacando el cambio de su cabello negro característico a un tono más claro y llamativo. Con la frase "Miren namás este cambiazo de look que me hizo mi adorado @ernestovargas_hair", dejó claro lo feliz que está con su nueva imagen. El encargado de esta transformación fue Ernesto Vargas, estilista de renombre que ha trabajado con varias celebridades, quien optó por un tono castaño cálido con reflejos que realzan su tono de piel y rasgos faciales.